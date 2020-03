Decreto, i chiarimenti della Protezione civile

Alla luce dei dubbi emersi in merito all’interpretazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oggi la Protezione civile ha diramato un’ordinanza che punta a chiarire alcuni punti.

In merito alle nuove ‘zone arancioni’ – che interessano Lombardia e 14 province, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia - le disposizioni si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto.

E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Il Dpcm, poi, non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

Proprio in merito al lavoro, non sono previste limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando l'invito a favorire il lavoro 'agile' e, ove possibile, a far fruire periodi di congedo ordinario o ferie.

Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

QUI IL LINK AL DOCUMENTO