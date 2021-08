Delega per il risanamento della Caffaro al Consorzio di bonifica

Sarà il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a provvedere alla realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di interesse nazionale 'Caffaro Torviscosa', mentre il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, energia, sviluppo sostenibile provvederà al relativo affidamento dei lavori in delegazione amministrativa.

Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, consentendo così la prosecuzione dell'iter che l'Amministrazione ha potuto sbloccare per favorire l'insediamento di nuove attività produttive all'interno dell'area.

Sarà ora possibile avviare i lavori di risanamento ambientale del sito attraverso una serie di interventi per oltre 48,6 milioni di euro, grazie al lavoro che la Regione ha compiuto negli ultimi due anni, per superare la situazione di stallo creatasi nel 2016, e far sì che le risorse stabilite possano essere rapidamente impiegate per dare risposta alle attese della comunità locale e del mondo economico.

La Regione, sulla base di un accordo di programma già operante, è infatti in questo caso lo strumento operativo del Ministero della Transizione ecologica e ha il compito di provvedere a guidare la realizzazione degli interventi previsti tra il 2021 e il 2025.

L'impegno di due anni di lavoro profuso dalla Regione per ottenere dal Ministero la gestione degli interventi ha permesso di sbloccare anche il Sito di interesse nazionale della Ferriera di Servola, sempre seguendo l'indirizzo che considera l'ambiente come un tema strategico per il futuro sostenibile, per l'economia e l'occupazione. Come l'area di Servola anche quella di Torviscosa potrà essere trasformata in un sito di transizione ecologica ed energetica, divenendo sempre più attrattivo anche a livello internazionale, favorendo nuovi investimenti privati per un valore stimato che si avvicina al mezzo miliardo di euro.