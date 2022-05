Delegazione carinziana in visita a Trieste

Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono tornati al centro dell'Europa, non più solo come speranza e come visione ma nella realtà delle cose, e in quest'ottica la relazione con l'Austria, e più da vicino con la Carinzia, recupera il ruolo storico del capoluogo regionale come sbocco sul mare e riferimento privilegiato di traffici, sviluppo economico e relazioni di amicizia.

È la riflessione che l'assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica e Sicurezza Pierpaolo Roberti ha esposto al Club dei deputati socialdemocratici del Parlamento della Carinzia, composto da membri del Parlamento della Carinzia, rappresentanti del Consiglio nazionale austriaco e del Consiglio federale, in visita a Trieste al Palazzo della Regione e guidata dal presidente del Landtag carinziano, Reinhart Rohr.

L'assessore ha evidenziato alcuni dati che indicano la forza del territorio regionale: Trieste primo porto in Italia per volume di traffici, Friuli Venezia Giulia tra le regioni più resilienti alla crisi economica dovuta alla pandemia, Trieste provincia record per l'attrazione di nuovi abitanti provenienti dall'Italia. Agli ospiti carinziani, che hanno apprezzato il retaggio austroungarico del palazzo del Lloyd, sede della presidenza regionale, è stata illustrato il trend di crescita del porto nuovo e il potenziale della riqualificazione del porto vecchio, ricordando le importanti connessioni alimentate con Austria e Slovenia grazie agli organismi internazionali Euregio e Eusalp.

Il presidente del Landtag carinziano ha confermato il forte interesse della regione austriaca per gli sviluppi del Friuli Venezia Giulia e sottolineato il potenziale logistico di Klagenfurt sulla direttrice nord-sud, ricambiando l'invito all'Amministrazione regionale a recarsi in Carinzia. Nel programma pomeridiano della delegazione del Club la visita al porto di Trieste.

"Portare avanti il processo di consolidamento e rafforzamento delle importanti relazioni tra Friuli Venezia Giulia e la Carinzia è da sempre uno dei principali obiettivi delle politiche internazionali del centrosinistra europeista di quest'area geografica. Negli anni, il Partito democratico da una parte e il Partito socialdemocratico carinziano Spoe dall'altra hanno avviato e tessuto relazioni che hanno favorito lo sviluppo economico, sociale e culturale delle due regioni. Intenzioni e volontà che oggi ribadiamo in nome di questa data amicizia", afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd).

"L'incontro di oggi ha il significato di ribadire il forte spirito europeista e internazionale delle due rappresentanze, legate entrambe a una visione di Europa quale luogo di collaborazione e di strette relazioni tra i territori. Sia l'Spoe, oggi alla guida della Carinzia con il presidente Kaiser, sia i governi a guida centrosinistra e Pd che si sono alternati in questi anni, hanno sempre sostenuto la forte volontà di collaborazione attuando strumenti fondamentali per le relazioni e le progettualità condivise di questa spazio geografico che sta nel cuore dell’Europa e che necessita di una capacità di presenza e di proiezione unitaria".

"Gli atti concreti sono molti: dalla “casa unica” a Bruxelles, voluta dall'allora presidente del Fvg, Riccardo Illy e condivisa fin da quel periodo dalla Carinzia, ai progetti dell'Euro regione Alpe Adria, oggi Gect, passando al corridoio strategico europeo Baltico-Adriatico, incentrato sull'asse Klagenfurt-Villach-Udine-Cervignano, intersecato con l'altro grande asse europeo, il corridoio 5 voluto dalla presidente Serracchiani e funzionale a ribadire l'importanza strategica della logistica e della mobilità in chiave europea" elenca Iacop.

"Questi sono solo alcuni dei principali interventi che hanno visto come protagonisti i partiti del centrosinistra carinziano e Fvg, ribaditi oggi insieme alla convinzione che anche la particolare situazione attuale delle crisi energetiche e delle ripercussioni della guerra in Ucraina, possano trovare risposte in una visione europea e internazionale e non nella chiusura nazionalista e locale. Siamo convinti entrambi che sia fondamentale procedere nella sollecitazione a che le relazioni tra Fvg e Carinzia si mantengano ai massimi livelli di contenuto e sostegno e che le nostre ricchezze e particolarità (come il porto di Trieste e lo scalo di Villach) debbano essere messe a sistema per esaltarne ancor più la funzione strategica in Europa e nel contesto globale".