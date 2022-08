Delibere di bilancio al centro del Consiglio comunale di Ronchi

Si riunisce lunedì 29 agosto, alle 18, il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari. Punti di carattere finanziario quelli all'ordine del giorno, con la ratifica di due delibere di giunta, aventi per oggetto variazioni di bilancio urgenti e una variazione da votare al bilancio di previsione 2022-2024.

In agenda, poi, l'approvazione delle riduzioni della Tari, a favore delle utenze domestiche e non domestiche finanziate con fondi statali Covid 19 non ancora utilizzati. La quota a disposizione della municipalità ronchese per questa specifica riduzione è pari a 134.229,32 euro.

Così, dopo un attento calcolo, le riduzioni sono state così ripartite: 110.743,35 euro per le utenze domestiche e 23.485,97 euro per le utenze non domestiche. Queste riduzioni che, va detto, agiranno sulla quota variabile del conguaglio, ovvero la terza rata, comporteranno una riduzione in termini percentuali pari al 12,70% per le utenze domestiche e del 6% per quelle non domestiche. Tali importi, sono il frutto di un attento calcolo che ha tenuto conto dei maggiori incrementi complessivi per le utenze domestiche (+14% circa), rispetto alle utenze non domestiche (+5% circa), nonché dalle precedenti deliberazioni consiliari, le quali hanno destinato maggiori risorse per le utenze non domestiche. Per quanto concerne il calcolo effettuato, esso varia in base al numero di utenze complessive, al numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e ovviamente in base a quanto l’utenza paga ogni anno, tenendo conto anche delle metrature.

“L’obiettivo di questo assessorato, in comune accordo con il resto della giunta – ha detto l'assessore alle finanze, Enrico Papais - è cercare di fronteggiare, per quanto possibile, gli aumenti dei costi per le famiglie e per le imprese, già pesantemente gravate dalla crisi pandemica ed ora – conclude l'assessore - da un generale aumento dei costi”.