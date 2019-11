Delrio fa tappa a Monfalcone e Udine

Domani, giovedì 21 novembre, il presidente del gruppo Pd alla Camera Graziano Delrio sarà in Friuli Venezia Giulia per un doppio appuntamento a Monfalcone e Udine, in cui saranno messi al centro territori e comunità. A Monfalcone, Delrio interverrà alle 18.30 al cinema Kinemax di via Grado 54, in un'iniziativa con la partecipazione di Cristiano Shaurli, Diego Moretti, Debora Serracchiani e amministratori locali.

"Vogliamo dare voce a una politica che sta sui territori e - annuncia Moretti - non solo a Roma. Dare spazio agli amministratori che fanno buona gestione della cosa pubblica, ai nostri militanti che testimoniano i valori di un partito aperto, plurale e autentico. Delrio, che è stato sindaco, è interlocutore capace di ascoltare e capire".

A Udine Delrio sarà intervistato dal direttore del "Messaggero Veneto" Omar Monestier, alle ore 20:30 al teatro San Giorgio in via Quintino Sella 4.

"Territorio e comunità - spiega il segretario cittadino del Pd di Udine Enzo Martines - sono i riferimenti da cui ripartire per riattivare un dialogo constante con la società e questo è il tema di confronto col Delrio. Un altro appuntamento del PD di Udine per costruire l'alternativa alla destra, a partire dai contenuti indicati da iscritti e simpatizzanti".