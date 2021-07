Demanio, la Corte Costituzionale boccia il Fvg

La Consulta boccia la Regione sulle concessioni demaniali. I giudici, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale numero 8 - 18 maggio 2020 ‘Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico’ perché limita la concorrenza tra imprese.

Nel mirino della Corte Costituzionale, a cui ha fatto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la parte della norma che prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2033, della validità delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna.

Per la Consulta, la Regione è certamente titolare di una competenza statutaria in materia di ittica, pesca e turismo, ed è titolare delle funzioni amministrative in materia di ‘demanio marittimo, lacuale e fluviale’, ma l’articolo 2, “introducendo una proroga delle concessioni in essere fino al 2033 e, in tal modo, non consentendo di organizzare procedure di selezione per l’accesso di nuovi operatori, limita la concorrenza tra imprese, incidendo così in una materia riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale”.

'Sportiva' la reazione dell'assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari: "Il fatto che Il Sole 24 Ore indichi la bocciatura della legge regionale sulla proroga al 2033 delle concessioni balneari da parte della Corte costituzionale come un'occasione persa è indicativo del fatto che il Friuli Venezia Giulia fosse sulla strada giusta".

Callari ricorda poi che "l'accoglimento dell'impugnativa del Governo Conte sull'articolo 2 non ha alcun effetto sull'anno in corso, in quanto la proroga delle concessioni a tutto il 2021 è fissata da un'altra norma regionale, contenuta nell'ultima manovra di Stabilità, che non è stata impugnata".

"Il prestigioso quotidiano economico - rileva Callari - evidenzia il carattere di apripista di una legge - la 8/2020 - che recepiva lo spirito della normativa Bolkestein, prevedendo la proroga delle concessioni solo laddove non si fosse in presenza di competitori e disponendo la gara negli altri casi. Trasparenza, pubblicità e concorrenza erano garantite. Ora - ha concluso Callari - confidiamo che si giunga alla quadratura del cerchio grazie all'iniziativa dell'esecutivo in carica, con il ministro Garavaglia, e che si possa quindi, dopo aver salvato questa stagione, traguardare l'orizzonte con scadenze e regole che danno certezza a chi vuole investire".

“Se per l’assessore Callari la sentenza della Corte Costituzionale sulle concessioni demaniali ha effetti puramente tecnici, rimane comunque sul tavolo la questione dello sviluppo delle nostre località balneari e del nostro turismo, che sono attesi da una fase cruciale”, afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella.

“Serve una discontinuità con il passato, nel senso di non alimentare posizioni di rendita che hanno bloccato la crescita di alcune delle aree turistiche più importanti della nostra regione, favorendo invece interessi economici e politici che non hanno certo migliorato la qualità della vita di chi in questi luoghi ci vive o ci viene a passare le vacanze” continua il consigliere pentastellato.

“Per farlo è necessario un patto tra istituzioni, cittadini e operatori economici che investono con un’ottica di reale sviluppo – conclude Capozzella -. Ci vogliono risorse e idee di un futuro che faccia del mare del Friuli Venezia Giulia un protagonista del mercato turistico italiano e internazionale e che esca dall’inerzia in cui è caduta negli ultimi anni”.