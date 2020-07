Destra Isonzo compatta sulla Zona franca di emergenza

“Si allarga a macchia d’olio il numero della amministrazioni locali dove il tema della fiscalità di confine sta emergendo ed è motivo di dibattito e confronto. Grazie al lavoro dei Gruppi consiliari della Lega, in ogni Comune della destra Isonzo in cui siamo presenti, è stata presentata una mozione sul tema o, in alcuni casi, è stata già adottata un delibera di Giunta”. Dopo il Comune di San Lorenzo Isontino e di Dolegna del Collio, anche la Giunta comunale di Mariano del Friuli ha adottato la delibera “Zona franca di emergenza. Impegno alla sensibilizzazione della amministrazioni locali contermini al fine di conseguire per l’Isontino questo fondamentale obiettivo”.

Lo rende noto il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che aggiunge: “Abbiamo messo in campo numerose iniziative, non ultimo l’interessamento dei nostri europarlamentari Elena Lizzi e Marco Dreosto che si sono impegnati a trattare il tema dell’armonizzazione dell’economia di confine a Bruxelles. Inoltre, a Gorizia, grazie alle Alci provinciali, è stata organizzata un’importante tavola rotonda e, per tramite del consigliere comunale Andrea Tomasella, è stato fatto un lavoro di sintesi per giungere ad una mozione unitaria e replicare quanto già fatto in Consiglio regionale per raggiungere una votazione trasversale fra le forze politiche anche nel capoluogo Isontino”.

“Il momento di assoluta eccezionalità, la grandissima crisi sanitaria, oltreché economica, e la pesantissima emorragia di risorse che abbandonano il Friuli Venezia Giulia, in particolare il territorio del Friuli goriziano, impongono di affrontare la delicata tematica della fiscalità di confine sotto un’ottica nuova. La vecchia mentalità che fino ad oggi non ha prodotto risultati concreti è oramai sorpassata e per questo occorre pensare a modalità nuove, più fresche e che si pongano obiettivi realizzabili per ridare ossigeno alle nostre attività economiche, futuro alle più giovani generazioni e ulteriore forza al processo di integrazione europea che sul territorio goriziano incarna reali valori di solidarietà e amicizia fra popoli” conclude Bernardis.