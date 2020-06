Dibattito acceso in Aula sul contrasto al gioco

"Ancora una volta sono stati privilegiati gli interessi di qualcuno sulla pelle dell'intera comunità". Lo afferma in una nota il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, riferendosi "alla norma, approvata nell'ambito della legge Omnibus, che sposta dal prossimo 3 agosto al 31 dello stesso mese del 2021 il termine per la disinstallazione delle slot machine poste entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole, centri giovanili o luoghi di culto. Questa scelta è una di quelle che ci portano a votare contro l'intero provvedimento".

"In questo modo viene consentito ad alcuni locali che ospitano questi apparecchi di avere degli introiti in più, ma gravando su persone fragili. Il Centrodestra lancia un messaggio estremamente grave, tanto più in un periodo di incertezze e difficoltà come quello attuale. Abbiamo più volte sentito la Maggioranza - affermano gli esponenti pentastellati - affermare di avere a cuore il futuro dei cittadini, ma con l'approvazione di questo emendamento dimostrano esattamente il contrario".

"Dove le previsioni di contrasto al gioco d'azzardo sono operative, come nel caso del Piemonte, i benefici risultano evidenti. Nell'ottobre del 2018 - ricorda ancora la nota - avevamo presentato una mozione per pubblicizzare incentivi e sgravi fiscali, allo scopo di scongiurare eventuali proroghe. Lo stesso vicepresidente Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Andrea Ussai, nel settembre del 2019 escluse l'ipotesi di posticipare la scadenza del prossimo agosto, proprio in virtù dei positivi risultati piemontesi".

"C'erano tre anni di tempo per adeguarsi a una legge approvata nel 2017 e approvare il regolamento relativo alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti slot machine. Perché non è stato fatto? - chiede il M5S - E perché oggi, dopo che in marzo era stato accolto un nostro odg che sollecitava l'adozione del regolamento, si demanda tutto a una delibera di Giunta? Domande alle quali l'Esecutivo regionale non ha dato risposta, dimostrando di non avere la volontà di risolvere la questione".

"I primi dati evidenziano che, durante il periodo di lockdown, non si è verificato uno spostamento di massa verso il gioco online, come si vorrebbe far credere. La ripartenza - conclude la nota - non può significare la ripetizione di errori commessi prima dell'emergenza. La priorità non può essere data alle slot machine, ma alla tutela della salute. Se l'obiettivo è quello di aiutare gli esercenti, lo si faccia attraverso i contributi per la riconversione che avrebbero dovuto essere previsti da un regolamento colpevolmente mai approvato".

"Prorogando di un anno il termine entro cui rimuovere le slot machine collocate a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili come scuole e centri giovanili, il centrodestra fa pagare il conto della recessione a persone fragili e malate". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni a margine della legge omnibus (ddl 93) approvata oggi dal Consiglio regionale.

"Sulla sulla necessità di aiutare le attività economiche in difficoltà siamo tutti d'accordo. La ludopatia, però, è una piaga della nostra società che mette in ginocchio molte famiglie. Posticipare per un tempo ben più lungo delle restrizioni l'attuazione delle misure messe in campo per contrastare questa diffusa e dannosa patologia, dunque, non è certo il modo giusto di superare una crisi che va approcciata non frenando ma incoraggiando l'assunzione di comportamenti virtuosi. A maggior ragione, il colpevole avallo dell'assessore alla salute allo squalificante provvedimento è davvero preoccupante. Che il passo indietro sia stato promosso anche dal consigliere regionale di Fdi, Basso, infine, getta una pesante ombra sulla credibilità con cui il coordinatore provinciale del suo partito, Loperfido, siede in qualità di assessore comunale al tavolo Anci contro il gioco d'azzardo".

"L'emendamento che prevede lo spostamento al 31 agosto 2021 del termine per la disinstallazione delle slot machines entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole o centri di aggregazione giovanili mi trova profondamente contrario": queste le dichiarazioni di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) circa un emendamento presentato oggi in maggioranza alla legge Omnibus.

"Potevo comprendere venisse posticipato il termine di tre mesi: il Covid 19 ha sicuramente colpito queste attività e dare loro la possibilità di adeguarsi alla norma regionale con più calma era certamente un comportamento ragionevole da parte del Consiglio Regionale. Posticiparlo di così tanto, al contrario, rappresenta una decisione profondamente irresponsabile e soprattutto dannosa nei confronti della comunità".

“Non è ancora stato nemmeno varato il regolamento di incentivo all’eliminazione di questi dispositivi” continua il così il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. "La ludopatia – come riconosce l'Organizzazione Mondiale della Sanità – è una vera e propria dipendenza patologica, con sintomi specifici e con impulsi incontrollabili. Con quest'atto normativo questa maggioranza regionale dimostra che il contrasto a questa vera e propria piaga sociale non è una sua priorità." concludendo "Questo periodo di emergenza sanitaria ci ha insegnato quanto la salute delle persone deve essere tutelata a 360 gradi e quanto debba essere prioritaria, per questo una norma che predilige un mal riposto interesse economico a quello di tutela della salute non mi vedrà mai favorevole".

"L'emergenza da Covid-19 ha reso necessaria una proroga di un anno che consentirà agli esercizi pubblici di riconvertirsi e adeguarsi alla normativa vigente ed è dovuta esclusivamente alla crisi che ha investito le nostre attività", replica il capogruppo della Lega Mauro Bordin, primo firmatario dell'emendamento che sposta il termine di adeguamento alle disposizioni di togliere le slot machine al 31 agosto 2021 per attività che non siano sale da gioco o sale scommesse per le quali il termine era già fissato per il 2022.

"In questo momento di difficoltà economica, l'entrata in vigore della normativa si sarebbe concretizzata in una perdita di posti di lavoro e nella chiusura di diverse attività. E' uno scenario che - sostiene con fermezza l'esponente leghista - oggi non possiamo permetterci".

Bordin ribadisce come non ci sia "nessun passo indietro nel combattere la terribile piaga della ludopatia, ma sia doverosa una risposta da parte della politica al grido d'aiuto di bar ed esercizi pubblici in un momento così critico".

"Ritengo che l'arco temporale di proroga di un anno sia il più adeguato per gli esercizi pubblici che molto probabilmente, purtroppo, impiegheranno più di qualche mese per ritornare ai fatturati pre-Covid-19. Con questa scelta, certo difficile, ma che ritengo doverosa, potremo evitare la perdita di posti di lavoro tra gli operatori del settore, che - conclude Bordin - avranno un tempo significativo per adottare le opportune scelte imprenditoriali".