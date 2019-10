Dibattito in Aula sul referendum elettorale

L'Aula ha approvato a maggioranza (25 sì del centrodestra, 19 no delle opposizioni, nessuna astensione) la delibera con cui si va a integrare quanto già deliberato lo scorso 25 settembre (allora la votazione fu di 27 favorevoli e 17 contrari) inerente la promozione di un referendum elettorale per l'abolizione "del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", secondo la nuova denominazione suggerita dalla Corte di Cassazione.

Ciò si è reso necessario proprio in quanto la Suprema Corte ha ravveduto la necessità che i promotori (oltre al Friuli Venezia Giulia anche Veneto, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria) integrassero la formulazione del quesito con la trascrizione letterale di tutte le disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, oltre - come detto - la ridenominazione della delibera per identificare in maniera esplicita l'oggetto del referendum.

La deliberazione integrativa dovrà essere depositata presso la cancelleria dell'Ufficio centrale per il referendum entro l'8 novembre prossimo.

"L'atto di oggi è meramente ricognitivo" ha sottolineato Diego Bernardis (Lega) quale relatore di maggioranza, "ma è indiscutibile che si riferisce a una delibera relativa a una proposta referendaria abrogativa di chiara e netta valenza politica, che il centrodestra intende ribadire così come fatto in seduta di V Commissione prima dei lavori del Consiglio".

E che non sia solo un atto tecnico, un errore di scrittura, lo ha affermato anche il relatore di minoranza, Francesco Russo (Pd), a detta del quale questo testo è sinonimo di un modo di legiferare frettoloso inaccettabile. Bisogna, invece, non far perdere la credibilità a quanto si fa in Aula. Russo ha, quindi, definito "scarsissima la qualità dell'attività legislativa del Consiglio regionale e oggi è anche imbarazzante con questo passo indietro. Allora meno propaganda e prepariamo le norme in maniera non finalizzata solo all'uscita mediatica, ma facciamo sì che servano e che durino nel tempo".

Russo ha, poi, evidenziato che "è la prima volta che dei Consigli regionali sono costretti a normare per obbedire a un diktat di un leader nazionale". A suo dire, questo è un referendum che non si terrà perché verrà bocciato dalla Corte costituzionale".

"Ora che testo e titolo del quesito referendario voluto dalla Lega sono assolutamente chiari, sarebbe il caso che i partiti di maggioranza, Forza Italia e Progetto FVG, facessero altrettanta chiarezza sulla loro posizione, facendo possibilmente coincidere la loro posizione politica con il voto in Aula, sgombrando il campo da palesi contraddizioni e incoerenze politiche". Lo ha detto il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop intervenendo in Aula durante il dibattito sulla delibera integrativa del referendum abrogativo sulla legge elettorale.

"Le posizioni dei due principali gruppi di maggioranza, che sostengono la Lega, tradiscono una coerenza di fondo. Da un lato, Forza Italia vota a favore di un referendum che mira all'abolizione della quota proporzionale dalla legge elettorale e poi parallelamente presenta una mozione che sottolinea l'importanza della salvaguardia della rappresentatività della pluralità politica in Parlamento, proprio attraverso la previsione di una quota proporzionale. Dall'altro, Progetto FVG, attraverso il suo leader politico si è espresso in modo in inequivocabile a favore del proporzionale".

Secondo Iacop, "prima di avventurarci in una proposta referendaria, serviva fare una proposta coerente con il concetto scritto nella mozione. Un passaggio fondamentale per il FVG e per la sua autonomia e specialità è proprio quello sulla rappresentanza della nostra regione nella nuova assemblea nazionale dove dobbiamo trovare lo spazio per le rappresentanza delle condizioni di specialità del Fvg. In questo passaggio è mancata la coerenza dei due partiti di maggioranza, ora che i veli sono caduti, la loro posizione è chiara, obbedire alla Lega viene prima della tutela dell'autonomia del Fvg, piegato ai diktat nazionali della Lega".

"La mozione di Forza Italia approvata dall'Aula intende salvaguardare la pluralità dei partiti e la voce dei territori, all'interno della proposta di sistema maggioritario avanzata con la proposta di referendum abrogativo sulla legge elettorale: siamo soddisfatti che il presidente Fedriga e la maggioranza di centrodestra ne abbiano compresa la valenza". Il consigliere regionale Franco Mattiussi (FI) ha commentato così l'accoglimento della mozione n. 110 che impegna a far sì che un eventuale sistema maggioritario sia di coalizione di liste, anziché di singolo partito.

"Forza Italia - continua Mattiussi - ha appoggiato la proposta di referendum abrogativo avanzata dalla Lega, argine al proporzionale puro che vorrebbe il Governo giallo-rosso, accompagnandola con le assicurazioni contenute nella mozione n. 110, che avevamo depositato in concomitanza con l'adesione alla stessa richiesta di referendum. Da una parte, Forza Italia si dimostra coerente in una coalizione di centrodestra nella quale rappresenta i moderati, in quanto nella sua storia il partito ha sempre sostenuto la necessità di un sistema che garantisca la governabilità, con il quale stabilire chi debba governare dal giorno dopo le elezioni. E sulla coerenza non ci servono certo lezioni dal centrosinistra. Dall'altra parte, Forza Italia si distingue ancora una volta per la sua responsabilità, per guardare al futuro con le riforme e per essere garanzia dei valori della libertà".

La mozione forzista approvata dall'Aula contiene un impegno politico, "quello di salvaguardare la pluralità partitica, uno dei fulcri della nostra Repubblica - osserva Mattiussi -, e far sì che la ripartizione dei seggi, alle prossime elezioni di Camera e Senato (speriamo presto), sia equa nella suddivisione territoriale all'interno delle coalizioni. Un maggioritario che salvaguardi la pluralità partitica assicura al Paese la governabilità per il tramite di una maggioranza sicura e certa già dal giorno successivo alle elezioni e fa sì che venga garantita quella pluralità di opinioni e di idee che è alla base della democrazia ed essenza del pensiero libero".

"Oltre ai numerosi profili di incostituzionalità, la proposta di referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale mette in luce un corto circuito nella maggioranza". Lo ha affermato il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Mauro Capozzella, durante il dibattito sulla deliberazione integrativa del quesito referendario e della mozione di Forza Italia sulla salvaguardia della pluralità nelle elezioni politiche. "La proposta della Lega di abrogazione della quota proporzionale - ha spiegato Capozzella - presenta vari aspetti di illeggittimità; per citarne alcuni: stallo degli organi costituzionali visto il non automatico adeguamento dell'estensione del sistema uninominale maggioritario in entrambi i rami del Parlamento, difficile comprensione del testo referendario, non adeguata rappresentazione del corpo elettorale".

"Su quest'ultimo aspetto - ha affermato il consigliere pentastellato - è intervenuta una mozione di Forza Italia che, per salvaguardare la pluralità nella rappresentanza in Parlamento, si schiera a favore della quota proporzionale. È paradossale che questo richiamo arrivi da un partito che contemporaneamente vota sì alla proposta di referendum, certificando il corto circuito presente all'interno della maggioranza in Friuli Venezia Giulia".

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha ribattuto a fine dibattito affermando che non di diktat si tratta, ma di quesito che doveva essere assolutamente identico per tutti i proponenti. "Oggi facciamo correzioni semplicemente di carattere tecnico, suggerite dalla Corta - ha aggiunto -, ma il merito rimane invariato".

"Rendere le Regioni protagoniste nel dibattito sulla legge elettorale è un passaggio importante per consolidare in modo virtuoso la partecipazione dei territori, anche su temi di più ampio respiro, e potenziare ulteriormente la legittimazione delle Assemblee elettive", ha ribadito Fedriga. "Quando le Regioni accettano supinamente qualsiasi decisione centrale - ha aggiunto Fedriga - lì sì che si rinuncia alla partecipazione al processo democratico e che si diminuisce l'importanza e la valenza dei territori".

"La nettezza dell'esito maggioritario prospettata dal quesito - ha osservato il governatore - dipende dal fatto che la nostra Costituzione prevede solo il referendum abrogativo".

"È l'unico strumento che abbiamo a disposizione", ha rilevato Fedriga, esprimendosi peraltro a favore di una mozione di Forza Italia, anch'essa approvata dall'Aula regionale, sull'importanza della salvaguardia della rappresentatività della pluralità politica nell'elezione di Camera e Senato.