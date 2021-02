Dieci Comuni del Collio fanno squadra

Sviluppo coordinato del territorio e messa a sistema dei servizi comunali per ridurre i costi e migliorare l'offerta ai cittadini. Sono questi i punti di forza dell'accordo di collaborazione tra i Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino, siglato questa mattina a Cormons dai 10 sindaci coinvolti alla presenza dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

"Un patto di collaborazione che concretizza lo spirito della dalla riforma degli enti locali e dimostra l'efficacia degli strumenti messi in campo attraverso di essa - ha dichiarato Roberti -. L'accordo di collaborazione sottoscritto oggi dimostra che i Comuni del Friuli Venezia Giulia non hanno bisogno di essere obbligati a lavorare insieme per farlo, perché fornendo loro la libertà necessaria e gli strumenti per collaborare concretamente insieme le amministrazioni cittadine decidono in modo autonomo come sviluppare il proprio territorio e quali servizi mettere a sistema".

L'assessore ha spiegato che "l'accordo di oggi è importantissimo perché 10 sindaci in modo totalmente autonomo, senza alcun tipo di spinta, hanno deciso di sedersi intorno a un tavolo e immaginare insieme come sviluppare il proprio territorio con azioni congiunte che spaziano della promozione alla messa in rete dei servizi comunali".

"Quello dei Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino è un territorio con potenzialità enormi sotto il profilo turistico ed enogastronomico, dato che si trova in pieno Collio - ha proseguito Roberti -. La prospettiva della nomina tra quattro anni di Gorizia e Nova Gorica quale Capitale Europea della cultura offre inoltre rilevanti possibilità di visibilità internazionale. Uno strumento come quello adottato oggi dimostra quindi che le amministrazioni locali hanno una visione del futuro e che vogliono sfruttare i migliori strumenti a disposizione per ragionare, pianificare e attuare le migliori forme di promozione del territorio".

L'assessore ha quindi confermato che "l'attuale accordo è, come giustamente evidenziato dai sindaci, la corretta 'rampa di lancio' per porre le basi per la stabilizzazione di questo progetto con la costituzione in futuro di una Comunità; un ulteriore passo all'interno della riforma degli enti locali".

Esprimendo la propria soddisfazione il primo cittadino di Cormons, Roberto Felcaro, il cui Comune è coordinatore dell'iniziativa, ha evidenziato che attraverso questo accordo un territorio nel quale vivono quasi 18mila persone avrà modo di fare massa critica attraverso una visione che va al di là di quella delle singole amministrazione cittadine ma sempre nel rispetto delle loro identità e necessità.

"L'accordo di collaborazione - sottolinea il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega)- costituisce la riprova che è possibile ideare e attuare una riforma degli Enti locali improntata all'ascolto e alla condivisione. Senza coercizioni o imposizioni calate dall'alto come invece, purtroppo, era avvenuto con la riforma delle Uti".

"Da promotore e rappresentate del territorio - continua Bernardis - esprimo grandissima soddisfazione, poiché l'accordo servirà anche a sostenere tutte quelle iniziative che possono contribuire a favorire lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Tra queste ci sono anche la candidatura Unesco della Brda/Collio/Cuei e la Capitale europea della Cultura 2025 di Nova Gorica e Gorizia".

"Un plauso, oltre che all'assessore Roberti per il grande lavoro svolto, lo rivolgo senz'altro ai 10 sindaci - conclude la nota leghista - che hanno scelto di mettere in rete competenze, uffici e servizi per una Comunità che conta più di 18mila abitanti e che potrà incidere in modo decisivo sulle scelte da effettuare per il futuro del nostro territorio".

"Gli accordi che favoriscono la collaborazione tra Comuni sono una cosa positiva, ma è necessario si vada oltre la propaganda che finora non ha prodotto nulla e che in passato ha nuociuto all'esperienza delle Unioni". Lo afferma in una nota il consigliere isontino del Pd, Diego Moretti, commentando l'accordo quadro. "La Lega, con i suoi esponenti Roberti e Bernardis, non si affretti in facili entusiasmi per qualcosa che deve ancora dimostrare la serietà dei suoi intenti. Bernardis - invita Moretti - lasci stare l'esempio delle Uti che hanno avuto uno sviluppo monco fin dalla nascita, proprio per l'ostruzionismo politico fatto nella precedente legislatura dal Centrodestra che, prima ancora di guardare agli interessi delle singole comunità, nemmeno provarono a lavorare nelle Uti".

"Se questo accordo diventerà Comunità - conclude il dem - lo si vedrà solo con il passare del tempo. Per ora hanno prodotto solo molte dichiarazioni trionfalistiche, come quelle rilasciate anzitempo dal sindaco di Cormons".