Dietrofront della Slovenia, no all'obbligo di tampone per i transfrontalieri

Dopo le polemiche e le dure prese di posizione arrivate anche dalla Giunta regionale, Lubiana ci ripensa. In serata, il Governo sloveno ha emesso un'ordinanza che modifica le precedenti disposizioni per l'ingresso del Paese, dove si prevedeva un tampone negativo ogni sette giorni anche per transfrontalieri e studenti.

All'arrivo dagli Stati membri dell'Ue o dall'area Schengen con un quadro epidemiologico migliore (minore incidenza a 14 giorni per 100.000 abitanti) - si legge - possono continuare a entrare senza quarantena e senza presentare un risultato del test negativo i lavoratori che quotidianamente attraversano il confine e gli studenti.

Sono esentati anche i cittadini di uno Stato membro dell'Ue o dell'area Schengen provenienti da un altro Stato membro dell'UE o dall'area Schengen in cui hanno fornito assistenza a persone bisognose di cura o sostegno o chi entra in Slovenia per ricevere cure sanitarie.

Queste persone - si legge ancora - sono tenute a presentare un test negativo non più vecchio di sette giorni solo se provengono da Stati membri dell'Ue o dall'area Schengen con un quadro epidemiologico peggiore, ovvero un'incidenza a 14 giorni più alta rispetto alla Slovenia.

Al momento, visto che la situazione epidemiologica tra Fvg e la vicina Repubblica è sostanzialmente molto simili, anche i cittadini della nostra regione potranno, quindi, rientrare tra le 'eccezioni' al tampone.