Difesa dei conti Fvg, Fedriga chiama a raccolta tutti i parlamentari

"Se l'Esecutivo nazionale continua a pretendere il contributo straordinario dal Friuli Venezia Giulia, la Regione non avrà soldi per garantire i servizi essenziali", ha detto questa mattina in conferenza stampa il governatore Massimiliano Fedriga. "Non chiediamo nulla di più di quanto previsto dalla Costituzione e dallo statuto. Siamo sempre stati pronti, in passato, ad aiutare lo Stato, ma oggi non si può pretendere un contributo che il Fvg non è i grado di dare anche perché, lo ricordo, la Regione non può fare debito, mentre il Governo centrale sì".

"Per questo annuncio che entro domani presenterò un documento che chiederò di firmare al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ma anche a tutti i sindaci e i parlamentari della regione. Se nel 'decreto maggio' non si trova un punto di equilibrio, chiedo ai rappresentanti del Fvg di non votarlo. Dobbiamo tutelare la nostra specialità. E prima che a una forza politica si appartiene a un territorio, quindi dobbiamo difenedere questa terra. Senza un punto di equilibrio a pagare saranno i cittadini del Fvg. Per questo chiederò a tutti di tenere alto il nostro onore e sono sicuro che il documento sarà condiviso da tutti", ha detto Fedriga.

Il governatore ha poi voluto ringraziare tutte le realtà coinvolte “per il grande lavoro di squadra, ma anche i cittadini per il loro rispetto delle regole. Anche le misure più forti sono state condivise. Questo è l'appello che continuiamo a fare al Governo: chiediamo di dare regole e di superare la stagione dei divieti. Una richiesta che non va solo nella direzione della riapertura delle attività economiche, ma anche della tenuta sanitaria del sistema. Confermo la richiesta che faremo, ovvero quella di ripartire lunedì 11 maggio con il commercio, per poi consentire la ripresa lunedì 18 maggio alle restanti attività. Il tutto, naturalmente, seguendo tutti i protocolli sanitari”.

L'incontro è iniziato con la relazione del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, Commissario di Governo per il Fvg, che ha dato una valutazione molto positiva del comportamento dei cittadini della nostra regione. “Dal 10 marzo le forze dell'ordine hanno effettuato quasi 200mila controlli e le persone sanzionate sono state meno di 8mila, quindi parliamo di un dato assolutamente incoraggiante che testimonia l'ottimo comportamento della popolazione. Sono state solo 16 le violazioni della quarantena – ricorda il Prefetto – e 121 le denunce per falso. Sul fronte degli esercizi commerciali, sono state 99 le sanzioni, 13 le chiusure provvisorie e sette quelle definitive. Questi numeri sono un buon biglietto da visita per affrontare la seconda fase. Considerato che l'80% delle multe hanno riguardato gli spostamenti non autorizzati e il 9% il mancato utilizzo delle mascherine, appare chiaro come negli ultimi giorni le sanzioni siano scese. Adesso, dovremo lavorare con particolare attenzione su due aspetti, ovvero il sistema dei trasporti e la grande voglia delle persone di andare a fare il bagno e prendere il sole”. Valenti ha poi concluso ringraziando “gli altri Prefetti, i questori e tutte le forze dell'ordine”.

Parola quindi al vicepresidente Riccardo Riccardi, che ha ricordato come al 5 maggio in Fvg sono stati eseguiti oltre 82mila tamponi, “9.451 nelle case di riposo, uno dei punti che stiamo monitorando maggiormente. I morti sono 309, 150 dei quali erano ospiti proprio delle strutture per anziani, mentre l'età media è di 87 anni; tutti avevano altre patologie”.

Proprio sui tamponi, Fedriga ha quindi citato uno studio della Fondazione Gimbe, che inserisce il Fvg tra i territorio che ne hanno eseguiti di più in rapporto alla popolazione. “Per la fase due – ha aggiunto il governatore – puntiamo ad aumentare sensibilmente il numero, arrivando fino a 6-7mila test processati al giorno”.

“Il giusto allentamento delle misure di contenimento – ha ribadito Riccardi – può rischiare di far aumentare il contagio. Per questo va usata la massima attenzione. Non bisogna sottovalutare alcun sintomo, anche minimo. Serve quindi massima cautela anche tra i più giovani”. E Fedriga ha sottolineato la necessità di mantenere il distanziamento sociale e l'uso della mascherina.

Non è mancata, poi, una risposta dai toni accesi alle domande sulla nave-ospedale attesa nei prossimi giorni in porto a Trieste. Alle domande dei giornalisti, il governatore ha ribadito che la decisione è stata presa esclusivamente alla luce delle indicazioni fornite dal comitato tecnico-scientifico. “Possiamo discutere delle misure economiche, ma un politico non ha il diritto di entrare nel merito delle questioni mediche”.

