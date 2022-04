Dipendenza energetica, Fedriga apre a nucleare e rigassificatori

Energie rinnovabili ma anche rigassificatori e impianti di estrazione in Adriatico. Sono queste le soluzioni per ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas della Russia per il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. “Dobbiamo fare un lavoro importantissimo per fonti di approvvigionamento alternative. Quindi, dobbiamo differenziare, non soltanto in questa situazione contingente, ma in generale, perché non possiamo essere dipendenti per il 45% da un unico Paese”.

“Dobbiamo avere il coraggio anche di avere fonti di approvvigionamento energetico e di gas nazionali. Penso prima di tutto all'estrazione dal Mare Adriatico, che ha avuto un blocco negli anni per scelte di carattere politico, mentre altri Paesi sono andati avanti”.

Resta poi il nodo del nucleare, sul quale il governatore rilancia sulle nuove tecnologie: “Vediamo come vanno avanti le sperimentazioni – ha detto Fedriga - ma chiudere ideologicamente a qualsiasi prospettiva sul nucleare, indipendentemente da quanto la scienza ci può mettere a disposizione, penso sia sbagliato”.

Anche sul fronte rigassificatori, Fedriga dice sì, valutando, però, i luoghi e il tipo d’impianto e confermando la bocciatura per il progetto che era stato proposto a Trieste. “Non può essere sempre una battaglia di fazione o di tifoserie: sì rigassificatore, no rigassificatore. Dipende da dove lo si fa e come lo si fa”, chiosa Fedriga.

“Per esempio, penso che i rigassificatori offshore siano strade più percorribili, perché sono distanti dalla costa, quindi più sicuri, e hanno un bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, a differenza di quelli a terra, come quello che si progettava a Trieste, un piano che avrebbe avuto anche un grande impatto economico, bloccando in parte l'attività portuale”, conclude Fedriga.

“Le posizioni di Fedriga sull’energia sono superficiali e pericolose, sono risposte emotive e acchiappavoti alle emergenze: proprio ciò che non serve all’Italia né al Friuli Venezia Giulia. Nell’emergenza servono nervi saldi e regole certe per vincere le sfide energetiche e ambientali, non si smette di programmare e pianificare. E l’ideologia del 'sì a tutto a prescindere' resti fuori dalla porta, non si usi per fare propaganda, come non va usato il 'no a prescindere' se è nel mio giardino”, afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente Fedriga sulle fonti di approvvigionamento energetico.

“Seguendo l’onda emotiva – spiega l’esponente dem - finisce che autorizziamo tutti i 2000 ettari di domande per fotovoltaico a terra su aree naturali e agricole: la sfida delle rinnovabili non la vinciamo consumando altro suolo, ma riqualificando aree ex industriali e militari. Il dibattito sul nucleare è sterile tanto si proietta nel futuro quello di quarta generazione, e su quello in funzione ora abbiamo già visto contrapporsi assessori della stessa Giunta. Le navi-rigassificatore – aggiunge Shaurli - le sta cercando il Governo Draghi, e dubito saranno ancorate nel porto di Trieste”.

“Certo è irresponsabile il no a tutto – precisa il segretario dem - e non ho mai condiviso i politici nei comitati, perché così non si capisce più a chi dovrebbero parlare i comitati stessi. Mai come ora, però, la politica ha il compito di programmare e condividere le scelte e offrire alla comunità percorsi decisionali e autorizzativi partecipati, chiari e trasparenti”.