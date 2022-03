Direttivo annuale per l'Associazione regionale dei Comuni d'Europa

Il direttivo annuale che si terrà venerdì 18 marzo a Udine è il preludio di una lunga serie di iniziative che inizieranno già la settimana successiva: Aiccre, l’associazione dei Comuni d’Europa, non potrà infatti mancare alla seduta del Consiglio regionale in agenda per il 21 marzo.

In quell’occasione l’assise si riunirà in sessione europea affrontando i tanti temi d’attualità che partono da Bruxelles. Il successivo 25 marzo a Ronchi dei Legionari il sodalizio guidato da Franco Brussa premierà i municipi che hanno vinto il bando dei gemellaggi nel nome della fratellanza europea. La cerimonia rappresenterà un’occasione d’oro anche per presentare Lap, un progetto internazionale coordinato dal Consiglio d’Europa e nel quale Aiccre Fvg risulta parte attiva.

Poi la giornata del 9 maggio quando l’associazione sarà nuovamente in aula in Consiglio regionale per onorare l’istituzione ufficiale dell’Unione. Il direttivo di venerdì spazierà anche su altri temi, dal bilancio alla programmazione 2022 con nuovi eventi e fondi a disposizione di Comuni e giovani.

“Il Covid non ha fermato le attività del gruppo che anzi è andato consolidandosi e crescendo tanto da diventare nel tempo un riconosciuto punto di riferimento per gli enti locali, le scuole e la stessa Regione in materia di formazione europea e sviluppo di una coscienza europeista”, ha commentato Brussa.