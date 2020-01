Disservizi e ritardi, Serracchiani incontra Poste Italiane

Si è svolto oggi a Roma un colloquio tra la deputata dem Debora Serracchiani e una delegazione di Poste Italiane per fare il punto su alcune situazioni critiche emerse in Friuli Venezia Giulia e per aprire la strada agli incontri che si terranno a febbraio tra i rappresentanti istituzionali del territorio e quelli del Gruppo Poste.

“Ho sottoposto all'attenzione dei rappresentanti di Poste italiane – riferisce la parlamentare – le situazioni di Trieste e del Friuli, che presentano criticità diverse ma ugualmente molto sentite dai cittadini”.

“A Trieste dovrebbe essere sospesa l'ipotesi di chiusura degli uffici nei popolosi rioni Servola e Gretta e anzi – precisa la deputata - è stata prospettata la volontà di migliorare i servizi allo sportello. Ho chiesto che la chiusura sia scongiurata e che queste rassicurazioni siano trasmesse nelle sedi istituzionali”. Serracchiani ha inoltre evidenziato ai rappresentanti di Poste “i disagi lamentati in vari Comuni del Friuli soprattutto nella distribuzione della corrispondenza, di cui si sono fatti portavoce numerosi sindaci che hanno sensibilizzato i parlamentari. Soprattutto nei piccoli Comuni – ha spiegato - è essenziale che il Servizio universale postale presenti caratteri di puntualità ed efficienza complessiva e confido che i nostri sindaci riceveranno risposte su questo punto, così come sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulle altre richieste”.