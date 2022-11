Dl Aiuti ter, interventi contro delocalizzazioni e caro-energia

“L’impegno concreto della Lega al Governo è rivolto a dare tutto il sostegno possibile a famiglie e imprese, ai nostri imprenditori e lavoratori che hanno il diritto a delle risposte chiare", ha detto in discussione generale sul decreto Aiuti ter il senatore Marco Dreosto della Lega.

"Sull’aumento esorbitante dei prezzi dell’energia fu proprio la Lega per prima a lanciare l’allarme, mentre in Parlamento c’era chi sghignazzava e preferiva proporre il ddl Zan o lo Ius Soli. La nostra priorità è stata e sarà sempre improntata a salvaguardare il sistema produttivo nazionale, che non può permettersi cali di produzione e di dare così vantaggi a imprese concorrenti di Paesi competitor oppure ostili. Da friulano penso infatti ai 450 lavoratori della Wartsila di Trieste che rischiano il licenziamento perché una multinazionale finlandese ha deciso di delocalizzare, per cui bene anche l'inserimento della norma per lo stop alle delocalizzazioni selvagge. L’impegno della Lega c’è e non mancherà in futuro, siamo al lavoro con impegno e determinazione per passare dalle parole ai fatti nell’interesse dei cittadini e delle aziende italiane”, conclude Dreosto.

“Se nel Dl Aiuti c’è una norma contro le delocalizzazioni selvagge lo si deve al Pd, che già con il ministro Orlando, con la capogruppo Serracchiani e con il senatore Misiani, ha lavorato nel Governo Draghi per introdurre nel testo del decreto le condizionalità e sanzioni che mirano alla salvaguardia di livelli occupazionali e a mantenere in Italia la produzione. Bene dunque la convergenza che si è verificata nella Lega dopo l’iniziale blocco del ministro Giorgetti. Il caso Wartsila ha fatto da catalizzatore su questo tema cruciale e siamo soddisfatti di sentire dal collega Dreosto che l’impegno della Lega non mancherà, perché noi sul territorio ci siamo e alle nostre industrie ci teniamo”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), oggi nell’aula di Palazzo Madama per la discussione del Dl Aiuti.