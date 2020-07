Dl Semplificazioni, novità per i titoli di efficienza energetica

Novità in arrivo con il Dl Semplificazioni per l’efficienza energetica di molti comparti e il superamento delle criticità emerse negli ultimi anni per il riconoscimento dei certificati bianchi. Ad annunciarlo, il capogruppo M5S in Commissione Attività produttive della Camera Luca Sut, già in prima linea nei lavori parlamentari del Dl Rilancio in materia di Superbonus 110% e, ora, nuovamente impegnato sui temi legati al mondo dell’Energia.

“Con il Semplificazioni - dichiara il deputato - interveniamo sull’art. 42 del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28 che recepisce la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, affrontando il tema dei poteri di controllo e sanzionamento del Gestore dei servizi energetici sugli incentivi per le rinnovabili. Parliamo quindi dei Titoli di Efficienza energetica, volti a incentivare in molti settori l’efficienza energetica negli usi finali. A riconoscere e certificare il risparmio di energia conseguito – illustra il Capogruppo M5S della X Commissione - è il GSE a cui è affidato la gestione del meccanismo dei certificati bianchi".

"Un meccanismo – prosegue il Portavoce M5S – che si è inceppato da quando il Gestore ha focalizzato il suo controllo su progetti di efficientamento ammessi tempo prima, ai sensi del decreto del Mise n. 65631 del 28.12.2012 e della Delibera EEN 09/11 dell’allora Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La conseguenza – ha poi chiosato – è stata la richiesta di documenti e informazioni non previsti dalle regole vigenti al momento dell’ammissione di molti progetti. Il risultato – prosegue Sut – si è tradotto nel 97% di casi di annullamento dei provvedimenti di ammissione e/o nella revoca dei certificati stessi. Per ovviare al problema che rischia di inficiare la produzione di energia da rinnovabili e il processo di riduzione delle emissioni inquinanti, ho ritenuto fondamentale contribuire a una norma regolatoria dei poteri del GSE, in cui si prevedesse la decadenza dagli incentivi solo in caso di presenza delle condizioni di Annullamento d’Ufficio, di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990".

"In questo modo – si avvia a concludere - permettiamo la riammissione dei progetti di efficientamento energetico colpiti dai provvedimenti di annullamento del Gestore dopo il termine generale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela. Il tutto – conclude – senza aggravio per le finanze pubbliche, ma con un punto segnato a favore della Green Economy e degli operatori di settore, spesso ricorsi alla giustizia del TAR con conseguenti oneri economici per la difesa in giudizio del GSE”.