Domenica 26 le primarie del Pd

“Sarà un momento di grande partecipazione, di discussione e di verità, in una fase congressuale costituente che abbiamo voluto per ragionare sui fondamenti del partito. Il Pd è radicato nella nostra regione, ha una presenza organizzativa capillare sul territorio. La macchina del partito con parecchie centinaia di volontari sta lavorando alacremente per permettere domenica l’apertura dei seggi, che in Friuli Venezia Giulia sono complessivamente 119, di cui a 17 a Gorizia, 17 a Trieste, 26 a Pordenone, 59 a Udine”.

Lo ha detto oggi a Pordenone il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, nel corso di una conferenza stampa con il segretario del partito provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello e con il presidente della commissione provinciale per il congresso Enzo Vendruscolo. Presenti anche le rappresentanti delle due mozioni congressuali Schlein e Bonaccini, Renata Bagatin e Francesca Papais, che hanno tratteggiato i contenuti programmatici e invitato al voto.

“La democrazia vera si alimenta tutti i giorni di partecipazione, di confronto, di tutela di tutte le voci, della messa al bando di qualsiasi forma di violenza e di omertà sulle violenze che accadono” ha detto Liva riferendosi all’aggressione di stampo squadrista avvenuta a Firenze e stigmatizzando “una mancata reazione che ci ha francamente indignato”.

“La democrazia non è una definizione burocratica – ha sottolineato il segretario dem - è la vita quotidiana e va difesa alimentando la partecipazione e la consapevolezza” ricordando che “oggi noi discutiamo di primarie ma negli scantinati in Ucraina è in gioco la vita e il mondo trema per quello che può accadere”.

“Siamo impegnati anche nella fase elettorale – ha aggiunto Liva - abbiamo fatto una scelta di apertura sia con la coalizione sia col candidato presidente: una scelta giusta e opportuna che ci ha consentito di mettere i cittadini di fronte a un’alternativa”.