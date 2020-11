Donazione all'Airc in memoria di Andrea Simone Lerussi

Il Pd Fvg ha deciso di ricordare Andrea Simone Lerussi, ex consigliere della Provincia di Udine e attivo tesserato dem, scomparso a soli 36 anni dopo una lunga battaglia contro un terribile male, che l'ha portato via troppo presto.

Una perdita che ha scosso tutto il Partito Democratico e non solo. "In memoria di Andrea Simone Lerussi, che ci ha così prematuramente lasciato, abbiamo pensato, in accordo con i genitori, di promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – Airc", scrive il segretario regionale Cristiano Shaurli. "Se avete piacere, questo è il link dove potete donare una qualsiasi cifra".