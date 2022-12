Donne in politica, il caso della Germania

“Donne in politica: il caso tedesco“. È il titolo dell’incontro con Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per “la Repubblica”, organizzato dall’Università di Udine, che si terrà in streaming martedì 13 dicembre, dalle 10.15, al link.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Quadrante tedesco” che vede la partecipazione di personalità della cultura e del giornalismo per capire la Germania d’oggi e le sue linee evolutive. L’iniziativa è organizzata dal corso di Letteratura e civiltà tedesca della laurea in Mediazione culturale del dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.