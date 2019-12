Dopo il taglio, tornano i 200mila euro all'Ateneo friulano

"Apprendiamo con piacere dello stanziamento di 200 mila euro per l’Università di Udine, annunciato ieri (5 dicembre, ndr) dall’assessora Rosolen. Siamo, però, sorpresi dell’atteggiamento contraddittorio in seno alla stessa maggioranza con Rosolen che scavalca una parte dei consiglieri di maggioranza proponendo un emendamento di iniziativa personale per il ripristino di fondi che lei stessa aveva eliminato", affermano i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli.

Tra una decina di giorni si sarebbe dovuto discutere, infatti, l’emendamento dei consiglieri di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar ai quali si è aggiunto l’esponente della Lega, Lorenzo Tosolini, volto a chiedere il ripristino del capitolo di fondi destinati all’Ateneo friulano e cancellati con un atto penalizzante della Giunta circa una settimana fa. Un taglio di 200 mila euro denunciato prontamente in Commissione dal Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia.

"Avremmo condiviso e sottoscritto l’emendamento presentato dal capogruppo Di Bert e dagli altri colleghi – dichiara Moretuzzo –, evidentemente l’assessora Rosolen non vuole che tale testo venga discusso dall’Aula e ha presentato un suo documento. Non è, però, accettabile che dica che i consiglieri di maggioranza e minoranza “giocano soltanto ad alimentare campanilismi di basso profilo”. Rispetti il ruolo del Consiglio e la storia dell’Università del Friuli, nata da un movimento di popolo che ha rivendicato il diritto del Friuli ad avere un suo ateneo come simbolo e possibilità del suo sviluppo".