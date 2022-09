Dopo il voto, anche in Fvg si apre la 'resa dei conti'

C’è chi fa volare gli stracci sui social e chi, invece, preferisce le stanze della sede di partito.

Dopo il voto di domenica, è tempo di rese dei conti, in particolare all’interno del Partito democratico e della Lega.

Andando in ordine temporale, a sganciare la prima 'bomba' è stato, su Facebook, il dem Francesco Russo. Nel mirino del duro atto di accusa non finiscono Enrico Letta, segretario nazionale dimissionario, o Cristiano Shaurli, segretario regionale, ma Debora Serracchiani che, secondo lui, ha dato la linea sulle candidature. "Il Partito Democratico, in questa tornata elettorale, ha ottenuto in Fvg il peggior risultato della sua storia. Concordo con Debora quando dice che adesso è tempo di rimboccarsi le maniche. Ma, forse, questa volta, è tempo che lo lasci fare a qualcun altro".

La replica non si è fatta attendere e l’attacco viene definito una resa dei conti dalla vicepresidente dem Serracchiani, che aggiunge "io mi sono presa la mia parte di responsabilità, Russo deve fare chiarezza sul mondo in cui sta nel Pd e cosa vuole per il Pd e non dal Pd".

Discorso diverso in casa Lega riunita per il Consiglio Federale a Milano, nella sede di via Bellerio. Ufficialmente è uscita una nota nella quale si sottolinea che il Carroccio sarà parte fondamentale nella formazione del nuovo Governo. Ufficiosamente il malumore nei confronti del segretario Matteo Salvini è a quote altissime, ben più alte del 40% delle preferenze ottenute alla Europee e molto lontane dall’8% di due giorni fa.

Roberto Maroni non ha usato mezze misure, chiedendo la testa del segretario che non ha, però, nessuna intenzione di lasciare il posto. Rimbalza, però, sempre più forte l’ipotesi di un Massimiliano Fedriga 'traghettatore' del partito, anche secondo i bookmakers, in attesa di Luca Zaia che potrebbe dedicarsi alla Lega a tempo pieno a partire dal prossimo anno quando per lui finirà il mandato da governatore mentre Fedriga punta a un bis in Friuli Venezia Giulia.