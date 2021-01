Dopo l'Epifania il Governo studia un 'decreto ponte'

L'Epifania porterà via le feste, ma non le limitazioni anti-Covid. Il Governo, infatti, sta mettendo a punto un 'decreto ponte' per coprire il periodo dal 7 al 15 gennaio, quando scadrà il Dpcm in vigore. L'idea è quella di ripristinare in tutta Italia la zona arancione nel prossimo weekend, sabato 9 e domenica 10 gennaio, prorogando, quindi, la chiusura dei locali e il divieto di spostamento tra Comuni.

È la decisione presa durante la riunione dei capidelegazione che sarà formalizzata con un’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza.

La misura è stata al centro del confronto serale tra Esecutivo, Regioni e Comitato tecnico scientifico. Si valuta anche un prolungamento del divieto di spostamento tra Regioni, salvo comprovate ragioni di necessità. Dovrebbe rimanere anche in vigore il principio delle visite a casa limitate ad al massimo due persone, esclusi minori e parenti non autosufficienti.

In sostanza, quindi, si dovrebbe tornare per due giorni in zona gialla, il 7 e l'8 gennaio, ma poi scatterà nuovamente l'arancione. Poi, da lunedì 11 a venerdì 15, le Regioni saranno classificate secondo la nuova fascia di rischio. Anche qui, si preannuncia una novità nei parametri di valutazione: con l’indice Rt a 1 scatterà la zona arancione, con 1,25 si andrà in rosso. Un abbassamento di un quarto di punto che potrebbe interessare anche il Fvg, dal momento che nell'ultimo report della cabina di regia la nostra regione era di poco sotto a 1.

Anche il tema della riapertura scuole è finito sul tavolo dell’incontro presieduto dal premier. Non è esclusa l’ipotesi di posticipare al 18 gennaio il ritorno in classe degli studenti delle superiori per valutare l’andamento dell'epidemia, alla luce delle festività. Conte ha ribadito che “la didattica in presenza al 50% nelle scuole deve ripartire dal 7 gennaio“, ma si allarga il fronte dei contrari alla riapertura, guidato dai sindacati. Anche per diversi presidenti di Regione, compreso Massimiliano Fedriga, la decisione va attentamente ponderata, dal momento che il Paese non è ancora uscito dalla seconda fase.