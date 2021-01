Dopo la fiducia alla Camera, Conte alla sfida del Senato

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ottenuto ieri la maggioranza alla Camera dei Deputati. Con 321 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astenuti, l'Aula approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier, dopo il ritiro della delegazione di Italia Viva, su cui l'Esecutivo aveva posto la questione di fiducia.

Oggi alle 9.30 sarà la volta del Senato, sede della vera e propria partita per capire se ci saranno i numeri per la prosecuzione dell'esperienza di governo, eventualmente anche con una maggioranza semplice o 'relativa' tra 152 e 157 senatori (un voto in più della somma delle opposizioni, considerando i 151 attualmente a disposizione, senza gli esponenti del gruppo di Matteo Renzi) o se si apriranno nuovi scenari. Nel frattempo, dalla maggioranza proseguono gli appelli ai 'responsabili' o 'costruttori'.

Nel suo discorso ai deputati, durato circa 55 minuti, Conte, facendo riferimento alla selta del gruppo di Renzi senza mai nominarlo, ha parlato di crisi incomprensibile e di necessità di voltare pagina e ha rivolto un appello a "persone volenterose, disponibili a mantenere elevata la dignità della politica, fuori dall'interesse personale. Questo è il momento giusto per farsi costruttori. Chiedo un appoggio limpido, leale, trasparente, che si basi sulla forza e la nitidezza della proposta, con una vocazione europeista, contro i sovranismi e i nazionalismi. E' un invito aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia".

LA SEDUTA AL SENATO si apre con un minuto di raccoglimento in ricordo del senatore Emanuele Macaluso, politico, giornalista e sindacalista, nonchè storico dirigente del Pci, scomparso nella notte a 96 anni.

Conte, dopo aver espresso il cordoglio per la morte di Macaluso, "un grande protagonista del Paese", inizia il suo discorso - che ripercorre a grandi linee, con poche differenze, quello pronunciato ieri alla Camera - ricordando i 29 punti programmatici che hanno dato vita alla maggioranza tra forze diverse e "l'uragano della pandemia", che ha obbligato a "faticosi bilanciamenti dei principi costituzionali".

Ha, quindi, elencato le principali iniziative e il contributo anche delle forze di minoranza. Dopo la pandemia "nulla sarà come prima. E il Governo deve essere all'altezza", ha ricordato Conte che, con le stesse parole usate ieri, ha ripercorso le dimissioni delle ministre di Italia Viva - senza mai citare Renzi - e l'apertura di una crisi "che oggi deve trovare qui la sua risoluzione. E' una crisi a pandemia ancora in corso. E io, l'ho confessato ieri, avverto un certo disagio perché devo spiegare ai cittadini una situazione per la quale non ravviso alcun fondamento. Tutta la classe politica rischia di perdere il contatto della realtà. Abbiamo compiuto ogni sforzo per evitare che potesse esplodere, nonostante pretese e continui rilanci, concentrati su temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza (implicito il riferimento al Mes)".

"Questa crisi ha destato attenzione internazionale e non si può cancellare. I compiti che attendono il Governo sono molteplici e ci sono diverse cose urgenti da fare", ha ribadito Conte che, come fatto ieri, ha ringraziato categorie economiche e sindacati per il loro impegno per la tenuta del Paese, sottolineando come il loro apporto sarà fondamentale per la stesura definitiva del Recovery Fund.

Conte ha poi ricordato il ruolo internazionale dell'Italia, la presidenza del G20 e la volontà di lavorare in stretta sinergia con l'Europa e gli Usa di Biden (questa volta citato nel discorso, mentre ieri era stato nominato nella sua replica) per le sfide globali. "Per fare tutto questo, servono persone disponibili a ricordare la nobiltà della politica", ha detto il premier, ricordando i rischi di un malessere sociale che va intercettato dall'azione del Governo. "Lo sviluppo sostenibile sarà la stella polare della nostra azione".

"Chi ha idee, sappia che questo è il momento giusto" per farsi avanti, ha ribadito Conte. "Quella che proponiamo è un'alleanza con una vocazione europeista, una chiara scelta di campo contro derive nazionaliste e aspirazioni sovraniste. C'è già una base solida di dialogo con M5S, Pd e Leu. Sarebbe un arricchimento poter acquisire anche il contributo di formazioni che, anche storicamente, si collocano nel solco della tradizione europeista. Parliamo di un appoggio limpido e trasparente, fondato sull'adesione alla proposta. I numeri sono importanti, oggi in modo particolare, ma la qualità del progetto politico lo è di più. Chiediamo a tutte le forze parlamentari che hanno a cuore il destino dell'Italia di aiutarci a ripartire con la massima celerità e a ricucire la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia con i cittadini. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo tanti sacrifici. I cittadini hanno dimostrato resilienza e grande fiducia nelle Istituzioni, che spero sapranno ripagarla". Conte ha poi denunciato il "grave gesto d'irresponsabilità che ci ha precipitato in questa condizione d'incertezza", rinnovando l'invito al sostegno dei 'responsabili'.

Si apre quindi la discussione.