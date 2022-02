Dopo Mediocredito, nasce Fvg Plus Spa

Via libera a maggioranza del Consiglio regionale al disegno di legge 154 Fvg Plus Spa. Il provvedimento, già licenziato dalla I Commissione consiliare e composto da 4 articoli suddivisi in 2 capi, va così a creare uno strumento legislativo volto alla razionalizzazione dei moduli organizzativi dei quali la Regione Friuli Venezia Giulia si avvarrà per attuare politiche a favore del territorio, prevedendo la costituzione di una nuova società in house providing nell'ambito di un riordino degli strumenti in materia di accesso al credito e di agevolazioni a imprese e cittadini.

Il voto conclusivo è stato determinato dal parere favorevole della Maggioranza e da quello negativo dell'Opposizone, fatto salvo l'astensione da parte di M5S e Patto per l'Autonomia.

Prima dell'espressione da parte dell'Aula non è stato presentato alcun emendamento. Tuttavia, l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha concesso il disco verde all'ordine del giorno a firma di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) che, a sua volta, ha accettato una lieve riformulazione alla sua istanza per promuovere la redazione di un business plan per l'avvio di Fvg Plus Spa. Il documento previsionale della nuova società, in sostanza, dovrebbe comprenderne le caratteristiche salienti, gli obiettivi e le finalità, ma anche le attività e le azioni a breve, medio e lungo termine, gli investimenti e i costi, le risorse umane impiegate e anche una valutazione complessiva.

Il ddl 154 Fvg Plus, sul quale è intervenuto anche l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha trovato un'espressione di perplessità sull'articolo 1 da parte di Sergio Bolzonello (Pd) che ha toccato il tema "della rapidità nelle tempistiche per vedere al via di questa realtà: minimo 12 mesi, forse 18 o, più probabilmente, 24. Servono comunque nuove competenze - ha concluso l'esponente dem - che è diverso dal concetto di professionalità".

Il disegno di legge 154 autorizza la nascita della società erede di Mediocredito, che si chiamerà Fvg Plus. Ecco, in punti, caratteristiche e ambito di azione della nuova spa.

LE QUOTE. La spa sarà qualificata come società in house, partecipata a maggioranza dalla Regione. Friulia spa potrà compartecipare nella misura massima del 20 per cento.

LE MODALITA'. La norma prevede che la Giunta regionale possa, con propria delibera, autorizzare Friulia a procedere alla costituzione della società, prevedendo fin da subito un aumento di capitale riservato alla Regione.

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI. Fvg Plus gestirà agevolazioni e contributi relativi a fondi statali, regionali ed europei, sia nei confronti delle imprese sia nei confronti dei privati cittadini.

FONDI DI ROTAZIONE. La spa svolgerà il ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione.

PMI E START UP. Le viene attribuita anche la gestione degli strumenti finanziari in favore delle Pmi e start up innovative.

INGEGNERIA FINANZIARIA. Spetta a Fvg Plus la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale.

CULTURA FINANZIARIA MICROIMPRESE. Previsto anche un ruolo di animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese.

CRISI AZIENDALI. Fvg Plus potrà fornire assistenza e consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali.

MICROCREDITO A FAMIGLIE. Gestirà anche lo strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie, previsto dalla legge regionale 22 approvata nel dicembre scorso.

GARANZIE. La spa potrà rilasciare garanzie a favore di terzi.

RAMI D'AZIENDA. Fvg Plus è autorizzata a compiere operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda.

CONTROLLO. La società sarà sottoposta al controllo analogo da parte della Regione, con le modalità che attengono alle società in house.

COSTI. La legge prevede per il 2022 una spesa di 3 milioni di euro, relativi alle spese per la sottoscrizione delle quote del capitale sociale.

I COMMENTI. "Abbiamo definito la società in house Fvg plus, che opererà in sinergia con Friulia a supporto del tessuto economico regionale. L'obiettivo è creare uno strumento operativo a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, oggi in Consiglio regionale assieme all'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, riferendosi al ddl 154, approvato dall'Aula, che prevede la costituzione della società in house.

Zilli ha ricordato come "la dismissione della partecipazione regionale di Mediocredito sia in fase di perfezionamento", sottolineando come "Fvg Plus sia uno strumento operativo agile che rappresenta una risposta reale ai fabbisogni del nostro tessuto produttivo".

Fvg Plus avrà la veste giuridica di società in house providing "perché questa forma permette di avere la partnership stretta di Friulia e di avvalerci delle relative competenze" ha concluso Zilli.

"Comprendo il ruolo dell'opposizione - ha indicato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini - ma questo va esercitato rispettando la verità. Non si può affermare che la futura società in house sarà un contenitore inutile per dare risposte alle Pmi; al contrario, sarà invece uno strumento concreto per le nostre imprese. Friulia sta lavorando in maniera egregia, ha dato risposte con investimenti per oltre 40 milioni di euro a favore delle nostre aziende sia in termini di capitali sia di prestiti. Friulia opera nel mercato in concorrenza con altri soggetti e ha una missione diversa rispetto alla newco; la finanziaria regionale rischia di non essere appetibile più come un tempo per le piccole e piccolissime imprese che ci hanno chiesto di poter disporre di strumenti di finanza innovativa".

Sulla richiesta avanzata da alcuni consiglieri in merito al business plan, Bini, che ha riconosciuto la legittimità dell'istanza, ha evidenziato come essa sia prematura "perché il business plan potrà essere formalizzato quando la newco sarà operativa e saranno chiari compiti e costi".