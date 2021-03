Dopo Pasqua riapre la scuola, anche in zona rossa

Dopo la riunione con la cabina di regia, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno illustrato le nuove misure per il dopo Pasqua.

La prima notizia riguarda le scuole: come annunciato, dopo le festività pasquali, potranno riaprire anche in zona rossa fino alla prima media.

“Il Ministro Bianchi è al lavoro perché avvenga in modo ordinato. In alcuni casi sarà possibile effettuare i test, ma forse non sarà possibile farlo in modo massivo”, ha detto Draghi. “Le decisioni prese con l’ultimo decreto (quello in vigore) hanno portato a una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi. La situazione rimane critica e preoccupante, ma la volontà era di usare lo spazio innanzitutto per la scuola. Di per sé non è fonte di contagio o lo è in misura molto limitata. Sono trasporto e attività parascolastiche i punti critici e lo sono in maggior misura quanto più aumenta l’età degli studenti".

Restano, invece, fermi gli altri provvedimenti, ovvero niente zone gialle fino al 30 aprile. "Il decreto - ha precisato Draghi - è impostato sulla base dei dati di oggi. Non escludo cambiamenti in corso, perchè la situazione è in costante evoluzione".

Il ministro Speranza ha poi precisato che “le ultime settimane ci hanno consentito di vedere un primissimo segnale di miglioramento, come dimostra l’indice Rt sceso a 1,08 (era a 1,16, ndr) e l’incidenza settimanale scesa sotto 250 casi ogni centomila abitanti. Questi numeri ci possiamo consentire, in quadro prudenziale, una scelta che vuole dare un segnale di apertura. E abbiamo deciso di spendere questo tesoretto sulla scuola”.

In merito a quanto discusso in ambito di Consiglio europeo, Draghi ha precisato che “prima l’unico requisito per bloccare l’esportazione dei vaccini era il fatto che la società non avesse rispettato i contratti. Ieri, la Commissione ha allargato questo criterio, introducendo le parole proporzionalità e reciprocità, due criteri importanti. Certamente non sarà solo il blocco a velocizzare la campagna vaccinale. Ma abbiamo la sensazione che alcune società si siano vendute le cose due o tre volte…”.

"Io ho fatto la prenotazione e mi vaccinerò la prossima settimana con AstraZeneca. Non va bene che gli operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con i malati”, ha poi detto Draghi, annunciando che “il Ministro Cartabria sta preparando un provvedimento ad hoc”.

“Stiamo vagliando questa norma”, ha confermato Speranza. “Ma dobbiamo dire che l’adesione del personale sanitario alla campagna vaccinale è stata molto alta. Interverremo su questa quota residuale – che stiamo quantificando – ma va detto che la stragrande maggioranza di medici e infermieri hanno risposto positivamente”.

“E’ desiderabile riaprire”, ha risposto Draghi a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Matteo Salvini, “ma la decisione dipende esclusivamente dai dati che abbiamo a disposizione”. E sulla possibilità di prenotare le vacanze estive suggerita dal ministro Garavaglia, il premier ha detto: “Se potessi andare in vacanza io ci andrei volentieri”.

"Ci sarà un incontro la prossima settimana tra le Regioni e il Governo centrale, ci sarò anche io", ha precisato Draghi. "Bisogna lavorare tutti insieme, inutile mettere divieti o minacciare misure. Il mio richiamo era anche un appello a collaborare, il richiamo era inteso a dire che bisogna vaccinare i fragili e gli ottantenni e poi andare in ordine di età, ho anche detto che il criterio dell'età deve tornare a essere prioritario".