Doppia preferenza di genere, protestano le donne Dem

“Dopo il ripensamento della Calabria, mancavano solo tre Regioni all’introduzione della doppia preferenza di genere. E il Fvg, dopo la bocciatura della proposta presentata in Consiglio dal primo firmatario Francesco Russo (Pd), resta una delle tre che appartengono al ‘brodo primordiale’. La destra regionale non ha voluto recepire nella propria legge elettorale uno strumento di eguaglianza sacrosanto, perché sancito dalla Costituzione”, denunciano Cinzia Del Torre, portavoce donneDem Fvg, Maria Luisa Paglia, portavoce Conferenza donneDem, Serena Francovig assessore, responsabile Pd Pari Opportunità Gorizia, Annamaria Poggioli, già presidente Commissione regionale Pari Opportunità, portavoce conferenza donneDem, e Laura Fasiolo, ex senatrice - Coordinamento nazionale conferenza donneDem.

“Evidentemente al vicepresidente Riccardi e all’assessore Roberti, stando alle dichiarazioni, non sembra che la doppia preferenza di genere, adottata dalle Regioni italiane, sia un passo avanti verso una democrazia paritaria. Si deduce che a entrambi pare ‘normale’ l’attuale composizione del Parlamentino del Fvg, con sei sole donne sul totale di 49 componenti del Consiglio. La dichiarazione a giustificazione del voto contrario da parte dei relatori del centrodestra è non solo inconsistente, ma indigna per la banalità. La norma ‘non sarebbe prioritaria’, viene definita ‘strumentale’ e finalizzata alla ‘ricerca di visibilità’; meglio rimandare a una nuova legge”.

“La Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sarebbe stata semplicissima da realizzare. Come giustamente osserva il consigliere regionale e già senatore Francesco Russo, la legge non impone nulla, ma offre all’elettore un’opportunità in più, anziché votare con una sola preferenza dà la possibilità di esprimerne due, a condizione ci sia l’alternanza uomo/donna. E pure una sentenza della Corte Costituzionale esorta in tal senso. Fatto sta che oggi, con Piemonte e Valle D’Aosta, il Fvg rappresenta un imbarazzante esempio di arretratezza democratica. In regione lo squilibrio di genere che piace al centrodestra è il seguente: un Consiglio che, su 49 eletti, conta 43 maschi e sei femmine. Nel frattempo le Regioni si muovono con altre conquiste, lasciandoci indietro, fuori dall’Europa e ai margini del Paese. Va ricordato che, mentre in Fvg naufragano i processi di democrazia paritaria, nel Lazio, dove la parità di genere è alla base del voto regionale, è stata presentata la proposta di legge per la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile. Fino a quando dovremo sopportare?", conclude la nota delle donneDem.