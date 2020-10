Doppio appuntamento con l'Ecobonus 110%

Dopo la grande partecipazione registrata alla prima serata informativa sull’Ecobonus 110 per cento, il Comune di Palmanova organizza altre tre serate, una in città e due nelle frazioni. Il primo appuntamento si terrà venerdì 16 ottobre alle 18.30 nella sala associazioni a Jalmicco (via Visco). Per le misure anti Covid i posti dispinibili sono al massimo 25 e saranno assegnati in ordine di arrivo.

Mercoledì 21 ottobre alle 18.30 l’incontro informativo si terrà al Teatro Modena di Palmanova. Anche qui i posti saranno assegnati in ordine di arrivo, fino al raggiungimento della capienza massima di 200 persone. Un ulteriore appuntamento sarà organizzato a Sottoselva.

Le agevolazioni fiscali previste dallo Stato per interventi di efficientamento energetico sugli immobili e le modalità di accesso a questo nuovo strumento saranno illustrate da Paolo Gon, consulente Ricevo, componente della commissione edilizia del Comune di Palmanova, che tratterà gli aspetti tecnico-edilizi e Michele Simonutti (CiviESCO) che affronterà invece gli aspetti finanziari.

Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti e si svolgono nel rispetto della normativa anti Covid. È obbligatorio l’uso di mascherina per tutta la durata dell’incontro, la registrazione all’ingresso e il mantenimento del distanziamento personale.

L’assessore all’Ambiente, Urbanistica ed Energia, Luca Piani: “Gli incontri sono finalizzati a dare risposta ai quesiti più frequenti sul Superbonus 110 quali gli interventi ammissibili, la migliore scelta tra detrazione, cessione del credito, sconto in fattura e modalità di accesso. Il primo incontro è andato tutto esaurito segno che c’è un grande interesse per questo provvedimento che costituisce una reale opportunità di cambiare in meglio l’impatto ambientale delle nostre abitazioni”.