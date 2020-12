Dpcm e Natale Covid, 'non abbassiamo la guardia ora'

Anche nel prossimo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre, sarà mantenuta la linea del rigore e della prudenza perchè "non è il momento di abbassare la guardia". E’ quanto annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Senato. “I dati della cabina di monitoraggio e dell’Istituto Superiore di Sanità, in evoluzione, ci dicono che le misure stanno danno i primi risultati. Il prossimo report dovrebbe confermare la discesa dell’Rt, passato da 1,7 a 1,08 nell’arco di quattro settimane. A breve l'Rt dovrebbe scendere sotto 1, quindi riportando la diffusione del contagio maggiormente sotto controllo”.

“La situazione è seria, quindi nessuna sottovalutazione è ammissibile. Ma le misure messe in capo da Governo e Regioni stanno funzionando e si sono dimostrate fondate le valutazioni degli scienziati. A marzo avevamo indicato per primi la strada del lockdown. Adesso abbiamo scelto una strada diversa: il modello della classificazione per fascia di rischio e di limitazioni proporzionali. Questa modalità sembra essere riuscita ad appiattire la curva, senza misure uniche per tutto il Paese. Un risultato non scontato”.

“La sostenuta circolazione del virus rende difficile il tracciamento e mette forte pressione sugli ospedali. Per stabilizzare i dati servono ancora sacrifici e poi norme di mantenimento. Dobbiamo fare attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con uno scampato pericolo. L’onda è ancora alta e la navigazione difficile. Non facciamoci illusioni: se abbassiamo la guardia ora, la terza ondata è dietro l’angolo. Non dobbiamo perdere la memoria e ripetere le stesse leggerezze dell’estate”, ha detto ancora Speranza.

“Senza un cambio sostanziale di abitudini e senza il rispetto delle regole, la convivenza con il virus fino al vaccino è destinata al fallimento. Dobbiamo ridurre gli spostamenti e le occasioni di contagio. Nel prossimo Dpcm, quindi, ci saranno misure chiare e rigorose per non vanificare il lavoro. Due le scelte di base: innanzitutto quella di mantenere la classificazione delle Regioni in base all’indice di rischio e ai colori, che ha dato risultati soddisfacenti. E’ in corso un confronto sui parametri, ma l’impianto di fondo è corretto e sta funzionando”.

“Oggi tutte le Regioni tendono al giallo, ma questo meccanismo ci fornisce gli strumenti per intervenire tempestivamente in caso di risalita dei contagi. Le limitazioni saranno rafforzate per le feste, nel quadro di un coordinamento europeo, sempre utile, ma adesso quanto mai indispensabile se si pensa alle attività sul confine. Dobbiamo limitare i contatti non indispensabili. L’orientamento del Governo – e qui ascolterò i suggerimenti – è quello di disincentivare i viaggi all’estero, limitare gli spostamenti interni e, nei giorni di festa, anche tra i comuni. Dobbiamo evitare assembramenti nei luoghi di aggregazione. Non sarà un Natale come gli altri, ma serve il contributo di tutti per ridurre il contagio”.

Speranza ha presentato, quindi, il piano di vaccinazione anti-Covid, definito “uno sforzo collettivo senza precedenti. Voglio mandare a tutti i cittadini un messaggio di speranza e ragionata fiducia: dentro la tempesta, abbiamo finalmente una rotta verso un porto sicuro. Da gennaio probabilmente arriveranno i primi vaccini, poi saremo in grado di immunizzare un numero sempre più alto di italiani. Siamo stati i primi con Germania, Francia e Olanda a costruire un’alleanza per i vaccini e a porre il tema della loro acquisizione a livello comunitario. Al momento nessun vaccino è ancora stato approvato dall’Ema, ma i segnali che arrivano dagli studi sono incoraggianti. La scienza ci porterà fuori da questa crisi”, ha detto Speranza.

“Non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Valuteremo in base all’adesione: l’obiettivo è di raggiungere prima possibile l’immunità di gregge. Serve il contributo di tutti per farcela. Su questo tema non ci può essere alcuna divisione. Serve un grande patto Paese. Per questo abbiamo deciso che l’acquisto del vaccino sarà centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti. E’ un bene comune, un diritto che va assicurato a tutti”.

L’Italia ha pre-acquistato 202.573.000 dosi di vaccino per tutta popolazione, calcolando che probabilmente saranno necessarie due dosi. “Abbiamo sottoscritto il 13,46% di tutti i contratti formalizzati dall’Ue . Non vogliamo correre rischio di non poter disporre di un vaccino. Il tempo di immunizzazione sarà tra la primavera e l'estate”.

C’è poi il tema di chi vaccinare per primo. “Serve una scelta chiara e trasparente”, ha detto Speranza. “Al primo punto ci saranno gli operatori sanitari; quindi, ospiti e operatori delle Rsa; procederemo, poi, con le persone in età avanzata o con altre patologie; quindi, sarà la volta dei servizi essenziali (scuola, forze dell’ordine, carceri e luoghi di comunità); infine, se ci saranno focolai in specifiche aree del Paese riserveremo delle scorte destinate ad hoc per quel territorio”.

“La gestione della prima fase sarà centralizzata. Logistica e approvvigionamento saranno gestiti dal commissario Domenico Arcuri, a cui faranno riferimento i vari referenti locali/regionali. E’ previsto il coinvolgimento delle forze armate. Stiamo parlando di uno sforzo collettivo senza precedenti e non possiamo sottovalutare alcun aspetto della catena. Siamo un grande Paese”, ha concluso Speranza, “dimostriamo di essere all’altezza delle sfide più difficili”.