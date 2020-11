Dpcm, misure rinnovate per sei Regioni

"Ho firmato un’ordinanza con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta", ha annunciato su Facebook il Ministro della Salute Roberto Speranza. "La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre".

La notizia, vista dal Fvg, potrebbe avere un risvolto importante: potrebbero non essere in vista ulteriori modifiche rispetto all'attuale fascia di rischio che, lo ricordiamo, da domenica 15 novembre vede il nostro territorio nella zona arancione. La conferma, però, arriverà solo dopo la presentazione del nuovo report che, come ogni settimana, la Cabina di regia illustrerà, sulla base dei 21 parametri e dei dati inviati dalle regioni.