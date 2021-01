Dpcm, tramonta l'ipotesi del 'rosso' con 250 casi ogni 100mila abitanti

Proseguono le indiscrezioni sul nuovo Dpcm, dopo il confronto di questa mattina tra Governo - con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza - e Regioni. A quanto si apprende, una delle novità più importanti riguarda il tramonto dell'ipotesi di zona rossa automatica in caso di un'incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti nell'arco di una settimana. L'idea, lanciata dall'Istituto Superiore di Sanità nei giorni scorsi e fortemente contestata da diversi governatori, sembra stia stata definitivamente cestinata.

Il Fvg, quindi, può tirare un sospiro di sollievo dato che i numeri degli ultimi giorni (con un'incidenza sopra 400 casi ogni 100mila abitanti) indicavano un rischio concreto di passare direttamente dal giallo di questi giorni al rosso.

Dovrebbe rimanere, invece, l'abbassamento dell'indice Rt già previsto per questa settimana: con un livello superiore a 1,25 scatta l'area rossa, mentre sopra 1 sono previste le restrizioni per la fascia arancione.

Si continua a discutere della 'stretta sulla movida', ovvero della sospensione dell'asporto per i bar dopo le 18. Tra le conferme ormai quasi certe, il coprifuoco dalle 22 alle 5, lo stop agli spostamenti tra regioni (salvo ragioni di necessità) e la visita in casa di parenti e amici di due persone al massimo (più eventuali Under 14 e non autosufficienti).

In generale, i presidenti delle regioni sarebbero d'accordo con l'impianto che punta a mantenere il rigore anche per le prossime settimane. Anzi, da alcuni governatori - compreso quello del Fvg Massimiliano Fedriga - sarebbe anche arrivata la richiesta di una zona arancione nazionale per frenare la curva dell'epidemia.

Per avere le idee più chiare bisognerà attendere mercoledì 13, quando Speranza illustrerà le misure in Parlamento; il testo definitivo sarà ridiscusso nuovamente giovedì con la Conferenza delle Regioni, prima della sua approvazione definitiva e dell'entrata in vigore dal 16 gennaio. Le misure dovrebbero rimanere in vigore per un mese o 45 giorni, ricordando che il 31 gennaio scade anche lo stato di emergenza, che sarà certamente confermato almeno per tre mesi, fino a fine aprile.

"Tutte le attività che rimarranno chiuse saranno ristorate" ha garantito il ministro Boccia ai presidenti, che avevano rinnovato la richiesta di consistenti aiuti per i settori economici più colpiti, anche in previsione di nuove zone arancioni o rosse.