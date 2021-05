Dragaggi, sopralluogo di Scoccimarro a Lignano

Si è svolto questa mattina il sopralluogo congiunto del Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto e dell’Assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro per una valutazione delle attività di dragaggio per la località. Il sopralluogo ha coperto e analizzato l’intero territorio, partendo dalla Darsena di Marina Uno e dalle foci del Tagliamento fino a giungere, attraverso Pineta e Sabbiadoro, alla zona di Punta Faro. Erano presenti all’incontro anche i principali concessionari interessati dalle attività e i rappresentanti dei Marina.

“Ho apprezzato molto la presenza dell’assessore Scoccimarro sul nostro territorio, affiancato anche dal consigliere regionale Leonardo Barberio, che ha voluto prendere visione delle attività di dragaggio pianificate dalla Regione e confrontarsi con le problematiche locali”, ha detto Fanotto.

“Ho voluto rappresentare all’assessore una visione più completa possibile delle nostre necessità, ribadendo come l’attività di dragaggio e ripascimento dell’arenile debba essere concepita come una manutenzione ordinaria per presentare al meglio l’offerta turistica della nostra località. Abbiamo auspicato assieme, infatti, che possano essere il prima possibile superate anche tutte quelle limitazioni che, allo stato, non contribuiscono a garantire una apertura serena della prossima stagione”.

"Tra le difficoltà e le problematiche legate ai dragaggi nella nostra Regione, grazie all'inteso lavoro degli uffici regionali e di Arpa Fvg, a breve partiranno i dragaggi del Tagliamento sia all'altezza della darsena di Marina Uno che alla foce del fiume a Lignano. Si tratta di un'operazione da 45mila metri cubi di sabbia analizzata e ritenuta assolutamente idonea al ripascimento della spiaggia a 700 metri dalla riva che al tempo stesso ripristinerà i 3 metri di profondità permettendo alle barche di accedere alle darsene", ha detto Scoccimarro.

Dopo Monfalcone, Primero e Grado, oggi l'assessore, accompagnato dai propri dirigenti e funzionari, ha verificato lo stato delle spiagge e marine di Lignano e Aprilia Marittima. "Abbiamo ascoltato le istanze degli operatori e del sindaco ai quali ho assicurato il massimo sforzo della Regione per garantire l'operatività entro l'avvio della stagione turistica - ha ribadito Scoccimarro -. Superato questo termine poi avvieremo tavoli permanenti tra operatori ed enti pubblici, quelli con cui a breve firmeremo il protocollo d'intesa, al fine di garantire la programmazione delle attività di dragaggio e delle formalità burocratiche".

In particolare ad Aprilia Marittima, agli operatori e amministratori locali, l'assessore ha ricordato "il nodo dell'interpretazione normativa della Laguna che impedisce di agire con gli atti necessari. Anche su questo fronte - ha concluso Scoccimarro - ci siamo attivati con i vertici ministeriali e abbiamo sensibilizzato Procura della Repubblica e prefetti per sbloccare l'impasse, anche perché per quanto di sua competenza la Regione ha già predisposto i milioni di euro e le delibere necessarie".