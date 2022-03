Draghi a Palmanova ringrazia i volontari della Protezione civile

Il premier Mario Draghi è arrivato in Friuli per visitare la sede della Protezione civile di Palmanova.

Accolto dal governatore Massimiliano Fedriga, dal vicepresidente Riccardo Riccardi, dal Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, dal Prefetto di Trieste e commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, Annunziato Vardè, e dal sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, assieme al Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, il Presidente del Consiglio ha in programma una riunione operativa, alla quale hanno partecipato anche il vicepresidente dell'Anci Matteo Biffoni e il presidente della Provincia Autonoma di Trento e coordinatore per la Protezione civile nella Conferenza delle Regioni Maurizio Fugatti, prima dell’incontro con i volontari della Protezione civile Fvg.

Palmanova, lo ricordiamo, è stata scelta come hub nazionale, dove sono stoccati i mezzi e i materiali sanitari raccolti in tutta Italia e destinati all’Ucraina.

Ad attendere l'arrivo del premier - che si è presentato puntualissimo alle 14.15 - c'era anche un gruppetto di contestatori, una ventina di persone tra 'no Green Pass' e pacifisti, rimaste all'esterno della sede della Protezione civile.

“Questa visita è stata una fonte di conforto”, ha detto il premier Draghi al termine dell’incontro istituzionale. “L’accoglienza, l’organizzazione e l’entusiasmo dei volontari ci dimostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante e moderna”.

“La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo integrare le decisioni del Governo con quelle delle Regioni e dei Comuni. Questa alleanza istituzionale è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare, anche per questa nuova emergenza”. Al momento i profughi sono 60mila, ma i numeri sono destinati ad aumentare.

Arriveranno fondi dall’Europa, ha poi ricordato Draghi, ricordando che “ci sono Paesi più colpiti, come la Polonia, che hanno grande necessità di aiuti”. “La nostra decisione è stata quella di ascoltare gli italiani, la loro disponibilità e la loro bontà. E sono sicuro che il sostegno all’accoglienza non mancherà. Non ci sfugge la complessità dell’organizzazione, e di tutto il lavoro svolto dalla Protezione civile anche a livello regionale. Anche il terzo settore è fondamentale, perché ci sono gli aspetti della lingua, dell’accoglienza scolastica e del lavoro che non vanno trascurati”, ha concluso Draghi.

Il Presidente del Consiglio ha poi avuto una telefonata con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il Presidente francese, Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il Primo Ministro britannico, Boris Johnson, in preparazione dei vertici Nato e G7 e del Consiglio Europeo di questa settimana. Al termine del vertice, il premier ha lasciato Palmanova, per far rientro a Roma.

I COMMENTI. "Voglio ringraziare in primis il presidente del Consiglio Mario Draghi per aver dato una svolta nel rapporto tra le Regioni e lo Stato centrale. Un sistema istituzionale di integrazione e di confronto che auspico diventi strutturale per affrontare le situazioni emergenziali, come è stata quella del Covid e quale è quella dei profughi provenienti dall'Ucraina", ha detto Fedriga.

Dopo aver ringraziato i volontari della Protezione civile Fvg impegnati nell'allestimento del campo di Michalovce in Slovacchia, Fedriga ha ribadito l'importanza del modello instaurato nei rapporti tra le Regioni e il Governo connotato da una efficace integrazione tra le politiche nazionali e quelle locali.

Un rapporto, come ha sottolineato Fedriga, fondato anche sul livello di condivisione che le Regioni hanno dimostrato di conseguire all'interno della Conferenza con il 98 per cento delle scelte votate all'unanimità.

Da parte sua il vicegovernatore Riccardi ha sottolineato come il flusso dei profughi sia connotato dal fatto che si tratta per lo più minori e donne e quindi rappresenta una specificità alla quale va dato un determinato tipo di risposta. "Adesso - ha spiegato Riccardi -, come stiamo facendo, bisogna mettere a punto la sicurezza sanitaria delle persone che stanno arrivando in un quadro istituzionale di grande collaborazione e di unità d'intenti".

Nel corso della riunione è stata fatto un collegamento in videochiamata con il campo allestito dalla Protezione civile regionale in Slovacchia, a Michalovce, a una trentina di chilometri dal confine con l'Ucraina. Una struttura costituita da 30 tende dove operano 28 volontari e capace di accogliere 250 persone.

“Diamo il benvenuto al presidente Draghi in Friuli Venezia Giulia, terra generosa e sempre in prima linea quando si tratta di dimostrare umanità e capacità di esserci nelle situazioni più difficili: quanto sta accadendo in Ucraina è una tragedia europea che ci colpisce direttamente e ci mette alla prova. Dobbiamo essere tutti all’altezza come in passato”, dichiara il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione della visita del premier Draghi.

“La Protezione civile regionale, e non solo, è l’espressione di una diffusa attitudine – sottolinea l’esponente dem - di una gente passata attraverso il dramma del terremoto, che ricorda bene gli orrori di confini e guerre e il terrore di chi le fugge. Faremo ancora la nostra parte, al di là dei colori politici, con le istituzioni e con la vasta rete del volontariato ed in coordinamento con il Governo. Auspichiamo, spero tutti, che questa sciagura umanitaria ci insegni a chiedere un Europa più forte e democratica e non demagoghi e pericolosi uomini soli al comando”, conclude.

"Lo straordinario impegno e la grande solidarietà che la nostra comunità, anche attraverso la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sta dimostrando e offrendo fattivamente al popolo ucraino in fuga dalla guerra, costituisce un esempio a livello internazionale, riconosciuto ulteriormente dalla visita odierna a Palmanova del presidente del Consiglio, Mario Draghi". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti.

"La nostra terra - conclude Moretti - si distingue da anni per la portata della sua generosità e della sua solidarietà, sempre in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà. Sia all'interno del nostro Paese; sia, come sta succedendo ora, portando gli aiuti all'estero. La vicinanza dimostrata dal presidente Draghi dà maggiore vigore all'azione della Protezione civile e a tutti i volontari".

"La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è un modello non soltanto per l'Italia, ma per tutta l'Europa: incarna al meglio i valori di umanità, altruismo e laboriosità di questa terra. La visita del presidente Draghi, che Forza Italia ha voluto e sostiene convintamente alla guida di questo Governo, ci riempie d'orgoglio e testimonia la considerazione di cui gode questa Regione". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, a nome dell'intero gruppo consiliare regionale.

"La gestione dell'emergenza profughi conseguente al conflitto in Ucraina - continua Nicoli - è l'ennesima dimostrazione di solidarietà e capacità della Protezione civile e di questa terra. E ciò è in piena sintonia con quello spirito europeo che vogliamo sia sempre più affermato, come antidoto ad autoritarismi e sovranismi, che speravamo fossero relegati al passato".

Consiglio regionale non invitato, uno 'sgarbo' istituzionale

"La visita a Palmanova del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, non è stata preceduta da alcuna comunicazione né invito all'Assemblea legislativa regionale, il massimo organismo di rappresentanza eletto democraticamente dai cittadini. E si tratta di una caduta di stile, di uno sgarbo istituzionale di cui sono dispiaciuto". Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, rispondendo a una sollecitazione di Franco Iacop (Pd), che al termine della seduta antimeridiana gli aveva chiesto se si fosse deciso di rinviare la seduta della Sessione europea prevista nel pomeriggio - con l'audizione di parlamentari ed europarlamentari - proprio a causa della concomitante visita del premier in Friuli Venezia Giulia.

"L'appuntamento è confermato - ha precisato il presidente Zanin - perché purtroppo la visita del presidente Draghi non è stata preannunciata al Consiglio regionale". "Credo sia stata una caduta di stile - ha detto ancora il presidente dell'Aula - perché è sempre importante, in una Regione autonoma come la nostra, confrontarsi con l'assemblea che è stata democraticamente eletta e che rappresenta l'intera comunità regionale".

Secondo Zanin si tratta di un problema di approccio "tecnocratico", che va al di là dello specifico episodio: "Il potere legislativo e di rappresentanza - ha sottolineato infatti il presidente - non può soccombere rispetto all'esecutivo, pur capendo che il Governo deve gestire numerose urgenze. Ma da questi momenti difficili si esce con maggiore democrazia e coinvolgimento dei rappresentanti eletti dai cittadini, non con scelte di segno contrario".