Dreosto eletto all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

Il senatore del Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto è stato eletto oggi dall’aula del Senato come componente effettivo della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

“Ringrazio la Lega che mi ha indicato e tutto il Senato che mi ha votato come componente effettivo della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo. Un incarico di altissimo profilo e responsabilità che ho intenzione di svolgere con impegno e dedizione”, dichiara Dreosto.

“Dopo la mia esperienza come europarlamentare, ho notato sempre di più l’importanza delle relazioni internazionali per difendere l’interesse dell’Italia e dei territori. Per questo ho accettato con entusiasmo questo incarico e mi impegno a rappresentare al meglio l’Italia e il Senato in questo importante consesso internazionale,” conclude il senatore friulano.

Marco Dreosto, Senatore e Coordinatore regionale della Lega Fvg, è anche membro dell’ufficio di presidenza della Commissione esteri e difesa di Palazzo Madama.