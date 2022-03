Dreosto elogia al Parlamento Ue il sistema di accoglienza Fvg

Durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, l’eurodeputato friulano e coordinatore Lega Fvg ha voluto elogiare esplicitamente l’amministrazione Fedriga e il sistema di accoglienza del Friuli Venezia Giulia in merito alla crisi umanitaria ucraina.

“Ho voluto ricordare ai miei colleghi europei e all’Alto Rappresentante Borrell – presente in aula – che il sistema Regioni in Italia, a guida del leghista e presidente della nostra Regione Massimiliano Fedriga, si è immediatamente adoperato per dare un’efficace accoglienza e fornire medicinali ai profughi ucraini e che i sindaci della Lega FVG hanno immediatamente dato la loro disponibilità per ospitare chi scappa da una vera guerra, come quella dell’Ucraina. Anche grazie alla nostra gloriosa Protezione Civile regionale, un’eccellenza e vanto di tutta la regione, siamo un fiore all’occhiello dell’Europa che accoglie il popolo martoriato ucraino", dichiara Dreosto in una nota.

“La Federazione russa ha aggredito l’Ucraina, una democrazia nel cuore d’Europa, un Paese che fa parte della grande famiglia europea. Noi della Lega ci schieriamo con l’Occidente che condanna unito questa aggressione. Il nostro Segretario Matteo Salvini si trova ora al confine tra Polonia e Ucraina a portare solidarietà al popolo ucraino” ha dichiarato Dreosto nel suo intervento al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria per parlare del conflitto tra Russia e Ucraina.

“I sindaci della Lega si sono messi subito a disposizione per accogliere i profughi ucraini. Tra i primi sindaci di tutta Italia. E le Regioni italiane, a guida leghista con Massimiliano Fedriga, sono in prima linea per dare accoglienza e fornire medicinali. Noi siamo orgogliosi delle nostre democrazie. Noi siamo orgogliosi di appartenere all’Occidente e siamo orgogliosi delle nostre istituzioni”, ha, infine, concluso Dreosto allontanando così le speculazioni e illazioni della sinistra italiana.