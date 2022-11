Dreosto nell'ufficio di Presidenza Commissione esteri e difesa al Senato

“Sono orgoglioso che il lavoro in Europa e sul territorio sia stata premiato con la mia nomina a componente titolare, segretario e membro dell’ufficio di presidenza della prestigiosa Commissione esteri e difesa del Senato", dichiara in una nota il Senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.

"Un impegno a difendere l’interesse nazionale italiano in politica estera e dare tutto il nostro sostegno alle nostre Forze Armate in Italia e all’estero. Dalla guerra in Ucraina all’instabilità dei Balcani, dal contenimento delle mire cinesi alla sicurezza del Mediterraneo, saranno tante le sfide che sarò chiamato ad affrontare nell’interesse dell’Italia e del nostro territorio. In particolare modo la questione dei Balcani che, con le recenti tensioni tra Serbia e Kosovo e la questione della rotta balcanica, vede il Friuli Venezia Giulia in prima linea sia da un punto di vista economico-commerciale che di sicurezza pubblica. Inoltre, sarà necessario lavorare a livello diplomatico al fine di ottenere accordi con Paesi fornitori di energia per la differenziazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per il nostro Paese. Per la Difesa è necessario ridare dignità alle nostre Forze Armate, potenziare la Marina Militare che sarà chiamata ad un ruolo sempre più importante nei prossimi anni e sviluppare una politica industriale per la difesa e delle sue imprese, come Fincantieri, che sappia far riottenere all’Italia un ruolo geopolitico e geostrategico degno della storia del nostro Paese e far avere ricadute positive in termini occupazionali e di indotto sui nostri territori”.