Due friulani nel 'Governo ombra' della Lega

Importanti conferme per il Fvg nel 'Governo ombra' della Lega. Tra i capi dipartimento indicati da Matteo Salvini, infatti, sono stati confermati Vannia Gava e Mario Pittoni, rispettivamente all’Ambiente e alla Scuola. Il leader del Carroccio ha ufficializzato i responsabili dei vari settori che, da oggi, ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali.

“Orgoglioso della squadra, siamo al lavoro per essere sempre più preparati quando torneremo al Governo", ha detto Salvini. "Alcuni settori importanti, come le politiche a sostegno della Famiglia, lo Sport o le Politiche per la Terza Età, saranno ufficializzati nelle prossime ore, perché abbiamo la fortuna di avere molte persone capaci e che possono dare un contributo significativo su ogni singolo tema”.

Ecco la squadra completa:

- AGRICOLTURA E TURISMO: Gian Marco Centinaio

- AMBIENTE: Vannia Gava

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Guido Guidesi

- AUTONOMIA: Erika Stefani

- BENESSERE DEGLI ANIMALI: Fillippo Maturi

- CULTURA: Lucia Borgonzoni

- DIFESA: Roberto Paolo Ferrari

- DISABILITÀ: Alessandra Locatelli

- ECONOMIA: Alberto Bagnai

- EDITORIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Alessandro Morelli

- ENERGIA: Paolo Arrigoni

- ESTERI: Giancarlo Giorgetti

- GIOVANI: Luca Toccalini

- GIUSTIZIA: Giulia Bongiorno

- INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Edoardo Rixi

- LAVORO: Claudio Durigon

- POLITICHE PER IL MEZZOGIORNO: Pasquale Pepe

- POLITICHE PER LE AREE MONTANE: Alessandro Panza

- SANITÀ: Luca Coletto

- SCUOLA: Mario Pittoni

- SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: Nicola Molteni

- UNIVERSITÀ: Aurelio Tommasetti