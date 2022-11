Due friulani nel Consiglio nazionale Aned

Ci sono anche i friulani Patrizia Del Col (nella foto) e Marco Balestra nel nuovo Consiglio nazionale dell'Aned, l'associazione degli ex deportati nei campi nazisti. Il congresso si è tenuto nel weekend a Rimini dove, in base allo Statuto, adottato per il recepimento delle nuove norme per il Terzo Settore, il Consiglio eletto ha sostituito l'Ufficio di Presidenza.

Con il presidente Dario Venegoni, riconfermato all'unanimità e per acclamazione, il nuovo Consiglio nazionale è composto da Aldo Pavia (Roma), vicepresidente vicario, dalla pordenonese Patrizia Del Col, vicepresidente, da Leo Visco Gilardi (Milano) segretario generale, da Marco Balestra, presidente dell'Aned di Udine, nel ruolo di tesoriere, da Fabrizio Tosi (Bologna), Alessio Mantellassi (Empoli) e Federica Tabbò (Torino) come consiglieri.

Per la neo-vicepresidente Patrizia Del Col, segretaria della Sezione Aned di Pordenone, figlia di Giancarlo Del Col di Fontanafredda, deportato a 19 anni nei campi di Flossenburg, Hersbruck e Dachau, scomparso nel 2000, "è il riconoscimento del lavoro ventennale svolto dalla sezione di Pordenone per la conoscenza della deportazione politica pordenonese, e per la sua conservazione e divulgazione".

Un tributo speciale, riconoscente e affettuoso, è stato riservato dal Congresso al Presidente di Aned Pordenone, Eliseo Moro, 95 anni, oggi unico deportato a essere Presidente di Sezione, come agli altri soci superstiti pordenonesi Luciano Battiston di Chions (1923), Lino De Biasio di Cordenons (1927) e Antonio De Nardi di Brugnera (1924).

Dal congresso è venuto il rinnovato impegno di Aned per il futuro. Aprendo i lavori, il presidente Dario Venegoni ha delineato l'attuale contesto: "Viviamo un momento nel quale il tema del fascismo, a tanti anni dalla fine della dittatura, torna prepotentemente di attualità, in Italia e in molti Paesi d'Europa. Questo per un'organizzazione come Aned, che ha fatto della difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione il perno di tutta la sua azione in questi decenni, è una condizione di portata storica, aggravato da una guerra in corso nel cuore dell'Europa. Per questo il Congresso ha confermato che, anche se oggi la generazione dei superstiti dei campi è ridotta in Italia a poche decine di persone, Aned intende andare avanti per un tempo che non è oggi definito ma che non sarà brevissimo”.

“Fermarsi oggi, mentre il fascismo conquista importanti posizioni e mentre c’è una guerra di queste proporzioni nel cuore dell’Europa avrebbe il sapore intollerabile della diserzione. Aned resta al suo posto, per difendere i valori di pace, solidarietà e uguaglianza consegnati dalle deportate e i deportati”, ha poi concluso Venegoni.

Il congresso si è concluso nella mattinata di domenica 6 novembre con un emozionante incontro della seconda, terza e quarta generazione dei familiari dei deportati nei campi nazisti, al quale hanno partecipato la senatrice Liliana Segre (deportata ad Auschwitz), Mario Candotto di Ronchi dei Legionari, deportato a Dachau a 17 anni, l'onorevole Emanuele Fiano, figlio di Nedo, deportato ad Auschwitz e Buchenwald, e diversi giovani.