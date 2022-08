Due mozioni per il ripristino dell'habitat del Carso

"Gli incendi che si sono sviluppati a luglio sul Carso triestino e isontino ci hanno consegnato un intero territorio devastato e una situazione drammatica nella quale è stato sconvolto, come mai prima, l'habitat carsico. Ora è necessario pensare al futuro e trasformare un dramma in un'occasione di ripristino dei luoghi distrutti attraverso il coinvolgimento partecipato da istituzioni ed esperti". E’ la convinzione che ha spinto la vicepresidente del Consiglio comunale di Trieste Laura Famulari a depositare una mozione intesa a sollecitare l’iniziativa della Giunta del capoluogo regionale.

La consigliera chiede che sia costituito un tavolo comunale sulla gestione del territorio che unisca le competenze in ambito di dissesto idrogeologico e di altri esperti, stakeholdres e associazioni ambientaliste utilizzando anche esempi virtuosi di riforestazione partecipata già esistenti. Per Famulari inoltre il Comune dovrebbe invitare la regione Friuli Venezia Giulia a promuovere un analogo tavolo regionale e coinvolgere i Comuni regionali coinvolti dagli incendi.

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Fvg, Francesco Russo (Pd), attraverso una mozione sottoscritta da tutto il gruppo consiliare regionale del Pd, ha portato il tema all’attenzione della Giunta regionale, chiedendo direttamente l’istituzione di un tavolo multidisciplinare con istituzioni ed esperti. Per Russo “qualsiasi forma di rimboschimento e di ripristino dell’habitat carsico fatta alla cieca e senza adeguata preventiva pianificazione rischia di risultare inefficace o addirittura dannosa. Per questo è necessaria una regia da parte della Regione”.

“La mozione è stata presentata richiedendone l’urgenza ma – spiega Famulari - è stata rinviata per approfondimenti con l’auspicio che venga sottoscritta da tutti i gruppi. È il momento di affrontare questi drammi in modo scientifico e inclusivo, ascoltando tutti e mirando al risultato nel più breve tempo possibile. Per questo – conclude - bisogna muoversi al più presto”.