Duro scontro in Aula sul Ddl Territorio

Il Consiglio regionale ha concluso anticipatamente, alle 12.33, i lavori della sessione mattutina dedicati all'esame del ddl 96 contenente disposizioni in materia di Paesaggio, Urbanistica ed Edilizia. Il presidente Piero Mauro Zanin ha convocato un tavolo tecnico-politico di lavoro recependo la proposta del capogruppo del Partito democratico, Sergio Bolzonello, che ha riscontrato il consenso anche del capogruppo della Lega, Mauro Bordin, e dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti.

"Un testo nato per semplificare processi e procedure in ambito paesaggistico, nell'edilizia e in urbanistica in un'ottica di sburocratizzazione delle norme vigenti, studiato per rispondere alle istanze di cittadini, imprese ed Enti locali", ha detto Pizzimenti. "I contenuti del provvedimento tracciati dalla Giunta - ha aggiunto l'assessore - hanno superato il vaglio della competente Commissione consiliare e del Consiglio delle Autonomie locali e, prima ancora, sono state oggetto di attenta verifica da parte di un gruppo di tecnici, rappresentanti degli ordini professionali e associazioni di categoria, con l'obiettivo di giungere a disposizioni chiare e utili, di facile applicazione e che fossero in grado di sostenere e dare nuovo slancio al settore edile".

"Confermando l'impegno di raggiungere la più ampia condivisione su norme che in futuro governeranno il territorio - ha spiegato Pizzimenti - la Giunta ha accolto oggi la proposta delle forze che siedono in Consiglio regionale finalizzata a compiere ulteriori approfondimenti e perfezionamenti sul provvedimento, affinché sui cambiamenti previsti ci sia la più ampia partecipazione possibile". L'assessore ha quindi ricordato, tra gli elementi innovativi del provvedimento, la costituzione del Sue, lo sportello unico per l'edilizia, "uno strumento - ha concluso - che consentirà di giungere alla informatizzazione delle procedure, semplificando l'accesso dei cittadini agli atti e alle istruttorie e che darà nuovo impulso al processo di digitalizzazione del territorio, la cui utilità è emersa con chiarezza anche nel corso dell'emergenza Coronavirus".

Ma la seduta è stata caratterizzata dal duro scontro tra il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, autore della relazione di minoranza, e la maggioranza. "Questa legge è molto pericolosa per la tutela del territorio perché va a derogare sui meccanismi di garanzia della pianificazione territoriale comunale. La forza della nostra relazione di minoranza ha convinto almeno a stralciare due degli articoli più mostruosi", ha attaccato Honsell.

"Uno permetteva di fare dei cambiamenti temporanei di destinazione d'uso o di trasferimento di volumetrie edificabili. L'altro introduceva deroghe di edificabilità in zone improprie. Rimane un abnorme conteggio di volumi nelle deroghe al piano casa. Questo non è modo di legiferare – ha detto ancora Honsell - ed è evidente che se la maggioranza ha chiesto lo stralcio, ovvero ritirato, ben 2 degli articoli che io ho stigmatizzato come assolutamente pericolosi e non appropriati ad una legiferazione corretta, vuol dire che la forza della mia relazione di opposizione ha avuto successo".

“Gli attacchi che adesso portano alla mia relazione e i gravi insulti alla mia persona, estraendo frasi fuori contesto, sono la dimostrazione che brucia il dover ritirare tali articoli. Se adesso alcuni consiglieri di maggioranza polemizzano sulle mie parole è evidentemente perché cercano di dissimulare una sconfitta politica. Mai come oggi sento di aver fatto il mio dovere a difesa dei cittadini e del territorio del Friuli Venezia Giulia. Qualche insulto personale non piegherà il rigore della mia azione di opposizione, anche in futuro”, conclude Honsell.

"Quella che si sta scrivendo oggi in quest'Aula è una pessima pagina di politica e di attività istituzionale. Mai si sono usate parole di questo genere, che vanno oltre la diversità di opinioni su una norma, che sono legittime. Inaccettabile evocare un voto di scambio come ha fatto il consigliere Honsell. A tutela dell'Aula, chiedo al presidente di fare in modo che relazioni di questo genere vengano modificate prima della pubblicazione, altrimenti questa si trasformerà in un'aula di giudizio". Così la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia). "Quelle di Honsell - ha detto Piccin anche in una nota - sono parole inaccettabili in un'Aula consiliare e in ogni confronto politico. Ciò che ha detto e scritto è gravissimo, privo di idee o di accenni a un confronto politico. Per questo, come maggioranza, siamo usciti dall'Aula".

"Non si possono accettare - ha aggiunto la consigliera forzista - parole come "squallido favore promesso in cambio di un voto o nell'auspicio di guadagnarne qualcun altro", "meschini favori", "politico connivente", "maneggio", "la vorace cupidigia dei clientes di questa giunta è sempre più sfrenata", "sguaiato banchetto del territorio", "pubblico disprezzo". Sino all'attacco personale finale, che in politica non è mai giustificato, perché siamo colleghi. Non posso tollerare che in quest'Aula la Commissione che presiedo venga attaccata in termini quasi da querela rispetto a un provvedimento normativo. Chi individua l'"interesse privato" di cui parla Honsell? Si rivolga ad altre aule se individua interessi privati". "Honsell - ha detto infine Piccin - è stato eletto, come tutti noi, per produrre norme seguendo delle procedure, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, per tutelare gli interessi dei cittadini, non del "popolo" che ha evocato come si fa nelle dittature, disconoscendo ogni principio liberal-democratico alla base delle nostre istituzioni".

"Le parole del collega Honsell sono indegne di quest'Aula e fanno male alla politica nella sua accezione più alta". E' quanto affermato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Basso, durante la discussione in Aula del disegno di legge in materia di paesaggio, urbanistica ed edilizia, e riportato in una nota. "È anche a causa di questo astio - ha proseguito il consigliere di FdI -, portato avanti da alcuni esponenti all'interno delle istituzioni, nei confronti di chi legifera, se i cittadini si sentono sempre più distanti dalla politica, fino ad esplicitare una vera e propria avversione".

"È troppo facile - conclude Basso - usare questi toni avendo la consapevolezza di rimanere impuniti, grazie al ruolo che si ricopre".

"Il vergognoso tentativo della Lega di scavalcare le regole su edilizia e urbanistica, al fine di cementificare in deroga ai piani regolatori, è stato bloccato. L'iter del ddl 96 è stato tutt'altro che condiviso, soprattutto per il metodo con il quale la maggioranza ha cercato di stravolgere, in commissione, un testo che di base poteva essere condivisibile. Se non fosse stato per l'azione delle opposizioni, oggi il Consiglio avrebbe approvato un obbrobrio senza alcuna visione di prospettiva e urbanistica e contro obiettivi di vivibilità, svilendo infine il ruolo dei Comuni con interventi puntuali". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro relatrice di minoranza del ddl 96 “Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia” discusso e votato oggi in Aula.

"Dopo il passaggio in commissione in cui abbiamo contestato gli emendamenti della Lega che hanno stravolto l'iniziale testo della Giunta, fortunatamente c'è stata una marcia indietro in apertura dei lavori d'Aula, con lo stralcio di alcuni articoli che gridavano vendetta per come sono stati presentati e per il loro contenuto, troppo assurdo perché reggesse all'interno di una legge". Inoltre, aggiunge l'esponente dem, "la confusione in materia urbanistica ed edilizia si evidenzia anche dalle 43 pagine di istruzioni per capire una legge urbanistica della Lega, la legge 6 del 2019, che non funziona e che ha creato confusione tra gli operatori. È questa la semplificazione tanto sbandierata?".

Secondo Santoro, "resta comunque il fatto che sarebbe ora che Giunta e Consiglio si impegnino per una riforma organica dell’urbanistica e dell’edilizia senza continuare a procedere per spizzichi e bocconi e possibilmente abbandonando l'idea di Fedriga, di una cementificazione selvaggia".

“Un provvedimento normativo non ispirato ai principi di reale programmazione, di uso razionale degli spazi e di consumo del suolo zero o di tutela del bene comune”. È il giudizio espresso dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, al disegno di legge 96 in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia, approvato oggi in aula. “Eravamo e rimaniamo contrari a questo disegno di legge, perché le norme rimaste faranno solo del male alla nostra regione e al nostro suolo – afferma Dal Zovo -. Le deroghe inserite consentiranno di cementificare suolo vergine, in una regione già provata da questo triste primato. Siamo infatti al quarto posto per consumo di suolo, tra le regioni italiane. I dati del 2019 ci indicano che abbiamo consumato qualcosa come 334 campi di calcio”.

“Abbiamo proposto emendamenti di buon senso, che volevano inserire tra i principi la tutela del suolo e il vincolo, per la regione, di raggiungere quegli obiettivi europei di zero consumo di suolo al 2050, e un'opportunità importante di dare ai sindaci lo strumento per realizzare città verdi e resilienti ai cambiamenti climatici – sottolinea la capogruppo -. La risposta però della maggioranza è stato un semplice no, semza nemmeno argomentare il loro voto contrario”.

“Non è certo così che facciamo un bel servizio ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Che la politica di questa maggioranza sia quella di creare lavoro, economia e costruzioni, anche a discapito dell'ambiente, lo avevamo già capito, e oggi lo stesso capogruppo della Lega ce l'ha ricordato. Pensavamo che il tutto si potesse fare nel rispetto del territorio: una volta che avremo terminato il suolo, non avremmo più nulla da consumare – conclude Dal Zovo - e questa è un'ipotesi che non possiamo nemmeno prendere in considerazione”.

"Un percorso tortuoso – commenta il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo – quello di questa legge, arrivato in Commissione è stato modificato in modo così importante dagli emendamenti della maggioranza da dover richiedere nuovamente il parere del Consiglio delle autonomie locali. Eppure oggi ci siamo trovati di fronte a una maggioranza in evidente affanno e costretta a chiedere lo stralcio di due tra i più critici articoli inseriti in questa legge. Lo stralcio, che rappresenta il risultato del lavoro dell’opposizione, non è un vero e proprio dietro front (come auspicavamo chiedendo il ritiro di quegli stessi articoli), ma quanto meno riconosce la necessità di maggiori approfondimenti ed evita al momento danni peggiori".

"In un momento economico come questo – prosegue Moretuzzo – il compito dell’esecutivo dovrebbe essere quello di individuare soluzioni per diminuire il consumo di suolo e per sostenere il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato, non certo di cercare il modo di dare “il via libera tutti” dell’edilizia. È ora di porre fine al Far west amministrativo e all’approvazione di norme derogatorie. Certo, con lo stralcio degli articoli 3 e 10 si è compiuto un piccolo passo avanti, aprendo la speranza che si riesca – qualora la maggioranza rinsavisse definitivamente e ritirasse queste scellerate norme – ad evitare ulteriori danni per il nostro territorio regionale ma resta il fatto che, con le legge 6 del 2019 e in parte con questa norma, sono stati comunque autorizzati cubi su cubi in deroga. In questi due anni la maggioranza ha dimostrato tutta la propria miopia, rinunciando a visioni di ampio respiro".

"Il gruppo Patto per l’autonomia – conclude Moretuzzo – crede nella possibilità di una diversa visione di pianificazione territoriale per la nostra Regione".