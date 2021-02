E' l’ora di fare un patto

Per capire se un consigliere regionale lavora per il bene comune oppure solo per la propria rielezione basta vedere in quanti comuni prende le preferenze. “Ai tempi io i voti li raccoglievo nella maggior parte dei comuni del collegio! Oggi diversi consiglieri si candidano a rappresentare territori sempre più chiusi in sé stessi” ricorda Renzo Travanut, classe 1946, nato nel Pci seguendo poi il lungo percorso fatto dal partito di sinistra fino all’attuale Partito Democratico.



Lei si sente ancora comunista? “È una storia esaurita da tempo. E nessuno nell’anno dei 100 anni dalla nascita del Pci ricorda che ricorrono anche i 30 della sua fine. Non esiste, infatti, alcuna teoria moderna che possa rappresentare quello che un tempo era il ‘comunismo a modo nostro’, che non aveva nulla a che vedere con l’assenza di libertà delle dittature. Sono rimasti, però, alcuni valori che ho portato con me nelle successive esperienze di partito arricchiti dall’incontro con altre culture”.



“Oggi non riescono più a esprimere il senso di comunità ed è una cosa che manca a me come a molti altri, non solo a sinistra. E, con grande dispiacere, dico una cosa in più: nessun partito oggi ha una chiara idea di futuro che riprenda e modernizzi quei valori di sinistra. In alcune parti del Nord Europa la questione è stata già affrontata, partendo per esempio dalla ridefinizione del profitto da capitalismo. In Italia invece no, salvo alcune esperienze nate però nel tessuto imprenditoriale. Basti pensare al modello delle società no profit. Invece avrebbe dovuto essere la politica per prima a farsene carico. E poi c’è la questione dei giovani...”.“Gli stiamo lasciando sporcizia e debiti, senza neanche ascoltarli. Antonione quando era presidente della Regione nel 2000 commissionò un’indagine demoscopica tra 700 giovani per un forum che non ha prodotto risultati. Quell’idea può essere un’ispirazione per investire sui giovani e costruire una nuova classe dirigente”.Cosa dovrebbe proporre oggi la sinistra in Friuli? “Un patto con tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale per affrontare l’emergenza e l’urgenza. Un patto come quello fatto, al tempo della ricostruzione, tra maggioranza e opposizione con cui entrambe condividevano alcuni punti e poi ognuno svolgeva il proprio ruolo nella massima trasparenza e al servizio del bene comune”.“Emergenza è quella causata dalla pandemia che sta avendo conseguenze sempre più gravi sul diritto universale alla salute e sul lavoro. Mi chiedo perché in regione non ci sia già un tavolo di discussione con le parti sociali per capire come gestire la fine della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti”.“Qualsiasi strategia politica attuale viene ancora messa in atto da una amministrazione regionale pensata nel 1964 e soltanto aggiustata nell’88 da Biasutti. Non è possibile che una macchina di sessant’anni possa dare risposte adeguate ai gravi problemi di oggi. So molto bene che mettere mano alla burocrazia e mettere in discussione la struttura organizzativa è molto dura ma è indispensabile un atto che coinvolga tutti, dai dipendenti ai dirigenti, per ammodernare il sistema”.“Sono molto preoccupato per la separazione tra politica e società. Un cittadino si può esprimere solo con le elezioni, ogni cinque anni, e con i referendum. Il filo tra elettore ed eletto, nocciolo della democrazia partecipata, un tempo veniva mantenuto costantemente dai partiti. Era un dialogo che nasceva dalle sezioni paesane e arrivava fino al parlamento. Questo rapporto, che non può essere certamente sostituito dai sondaggi, va oggi reinventato. Va trovata al più presto una soluzione, anche copiando quanto è stato fatto in altre parti d’Europa”.“Da un enorme patrimonio che il Friuli ha: 160 mila persone impegnate nell’amministrazione locale, nel volontariato, nell’associazionismo e nel terzo settore. È una base dal potenziale incredibile su cui ripensare la democrazia partecipata”.