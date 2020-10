E' morta la Presidente della Calabria Jole Santelli

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta questa notte nella sua casa di Cosenza. Aveva 51 anni, ma da tempo combatteva contro un tumore. Ha lavorato fino all'ultimo: ieri aveva avuto incontri politici proprio a Cosenza. Prima donna presidente della Regione, era stata proclamata il 15 febbraio 2020.

Esponente di Forza Italia, prima di diventare presidente della Regione, era stata deputata. La prima elezione alla Camera nel 2001. Era stata sottosegretaria al ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, e sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio anche in Fvg. Il Consiglio regionale, su richiesta del presidente Piero Mauro Zanin, ha osservato un minuto di silenzio in apertura di lavori d'Aula per ricordare la governatrice della Calabria. "Santelli rimarrà nella storia come prima donna a guidare la Regione Calabria - ha evidenziato Zanin - ma, a soli 52 anni, il destino le ha concesso solo 8 mesi di mandato dopo che, negli anni precedenti, è stata anche sottosegretaria alla Giustizia nei Governi Berlusconi 2 e 3 e al Lavoro nell'Esecutivo Letta".

"Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l'Assemblea legislativa regionale - ha concluso il presidente - ai familiari ma anche a tutti i cittadini calabresi che, con la morte di Santelli, perdono una guida salda ed esperta".

"Sono affranto e addolorato per la prematura e improvvisa scomparsa di Jole Santelli. Una persona leale, un'amministratrice preparata e amata dal popolo calabrese, con la quale solo ieri sera ci siano sentiti per consultarci sugli ultimi provvedimenti del governo dedicati al contrasto della pandemia", ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento della notizia.

"Da parte mia e della Regione le più sentite condoglianze alla famiglia - ha detto ancora Fedriga - alla quale ci uniamo in questo momento di profondo dolore".

"Era una donna forte e determinata dai modi sempre gentili, la sua scomparsa prematura è una perdita che mi colpisce e addolora. Esprimendo sincero cordoglio alla famiglia e ai colleghi, la ricordiamo per il suo indefesso impegno in politica che l'ha portata a una delle massime soddisfazioni, essere presidente della propria Regione". Cosi la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani.

Tantissimi i messaggi di cordoglio su twitter. “Le mie più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Jole Santelli ai suoi familiari. Piangiamo una donna forte che non dimenticheremo mai per il suo coraggio”, scrive il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

“Il cuore pieno di tristezza. Oggi ho perso un'amica. Ciao Jole”, è il tweet della deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, che posta una sua foto assieme alla presidente.

“A volte ti chiedi il perché...”, scrive l’assessore Sergio Emidio Bini. “Una preghiera per una persona che troppo presto ha abbandonato la vita terrena. Riposa in pace Presidente”.

“Mi ricorderò sempre il suo coraggio per la sua Calabria (“se non riapro io lo farà la criminalità organizzata”). Spero che se lo ricorderanno in tanti. E che la terra le sia lieve”, è il commento dell’assessore Tiziana Gibelli.

“Profonda tristezza. Una perdita per la Calabria e per tutto il Paese”, twitta l’europarlamentare Marco Dreosto.