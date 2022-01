E' morto David Sassoli

E' morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.

"Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo - si è spento all'1.15 dell'11 gennaio al Cro di Aviano dove era ricoverato. Nelle prossime ore sarà comunicata data e luogo delle esequie".

Da volto familiare del Tg1 a presidente del Parlamento europeo, la sua è stata una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a diventare nel 2019 presidente dell'Europarlamento.

Nato nel capoluogo toscano il 30 maggio 1956, era diventato un volto noto alle famiglie italiane soprattutto per la sua conduzione del Tg della rete ammiraglia della Rai, di cui è stato anche vicedirettore con Gianni Riotta. Una carriera che si chiuse nel 2009, quando decise di dedicarsi alla politica. Dopo un decennio passato fra i banchi di Bruxelles e Strasburgo, Sassoli - giunto alla sua terza legislatura - era uno degli eurodeputati più esperti. Nel 2014-2019 ricoprì la carica di vicepresidente per l'intero mandato, occupandosi soprattutto di trasporti, politica euro-mediterranea e bilancio.

Il 3 luglio del 2019 Sassoli, all'inizio del suo terzo mandato, venne eletto Presidente dell'assemblea. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni: la prossima settimana la riunione plenaria dell'Europarlamento si riunirà a Strasburgo per eleggere il suo successore.

Sassoli nel 2020 si era impegnato a visitare i luoghi della tragedia del Vajont: sarebbe stato il primo alto rappresentante dell'Unione europea a rendere omaggio alle vittime del disastro del 9 ottobre 1963. Purtroppo, per ragioni di salute, il suo impegno non si era potuto concretizzare nè nel 2020 (quando era stato bloccato in quarantena), nè lo scorso anno, dal momento che Sassoli - proprio nei giorni del ricordo - era stato ricoverato per una forma di polmonite.

Tanti i messaggi di cordoglio.

Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano.



David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico.



I miei pensieri vanno alla sua famiglia.



Riposa in pace, caro David — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Nella notte il messaggio che non avrei mai voluto leggere. Il presidente #DavidSassoli era mancato. Nel più rigoroso riserbo, come lui aveva voluto, il ns servizio sanitario al @CroAviano lo aveva seguito. Alla politica mancherà un uomo di valore, un grande europeo. RIP ##David — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) January 11, 2022

Una persona perbene, un grande politico di rara sensibilità. Un esempio per tutti noi. Caro David, Presidente, ci mancherai immensamente. Ti sia lieve la terra. pic.twitter.com/GbFL0EFlFc — Debora Serracchiani (@serracchiani) January 11, 2022

#DavidSassoli è stato un generoso e appassionato uomo politico. Al servizio delle Istituzioni con autorevolezza ma con la semplicità con cui sapeva stare con le persone. Un commosso pensiero al dolore della famiglia. — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) January 11, 2022

Grazie David! Per le tante volte in cui semplicemente con quel sorriso, limpido come le tue azioni, hai raccontato anche ai più cinici che la politica può essere ancora il luogo del servizio, della passione, della correttezza, della fratellanza! #Sassoli — Francesco Russo (@francescorusso) January 11, 2022

La differenza di schieramento politico non divide le persone che operano per il bene comune ma le unisce per raggiungere questo obiettivo. Sassoli era una di loro. È una grande perdita ed esprimo la partecipazione di Gorizia a questo lutto che colpisce l'intera Europa. pic.twitter.com/OUY0MkOTsl — Rodolfo Ziberna (@rodolfoziberna) January 11, 2022

"Apprendo con dispiacere della morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, volto storico del giornalismo Rai, persona con grande senso delle istituzioni, capace, seria e garbata. Alla sua famiglia e agli affetti più stretti, le mie più sentite condoglianze", scrive in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo.