E' ufficiale, Fvg in zona gialla. In vigore solo le misure nazionali

Ora è ufficiale: il Friuli Venezia Giulia è stato inserito in zona gialla, ovvero nella fascia del Paese per la quale non sono previste ulteriori misure restrittive, rispetto a quelle del Dpcm nazionale che, come ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, entrerà in vigore da venedì 6 novembre, per consentire a tutti di potersi organizzare.

In sintesi, per il Fvg sono previste limitazioni agli spostamenti da e verso le Regioni con elevati coefficienti di rischio e il ‘coprifuoco serale’, dalle 22 alle 5; per uscire in questa fascia oraria torna in vigore l'autocertificazione (scaricala qui).

Restano in presenza i primi cicli scolastici, mentre per le scuole secondarie e le Università si andrà verso una didattica a distanza al 100%, salvo per i laboratori; stop anche ai concorsi e alle crociere; chiusura festiva e prefestiva dei centri commerciali; stop a musei e mostre; chiusura dei corner dedicati a giochi e scommesse e riduzione dall’80 al 50% della capienza dei mezzi pubblici locali.

"Rispetto alle persone contagiate - ha detto Conte - sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche. Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo: non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporre misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".

LA MAPPA DELL'ITALIA. Nell'area gialla, quindi con criticità moderata, rientrano, con il Fvg, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Umbria, oltre alle provincie di Trento e Bolzano.

Nell'area arancione, con criticità medio-alta, ci sono Puglia e Sicilia, mentre Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta rientrano nell'area rossa. Per tutte queste aree, dunque, oltre alle misure nazionali sono previste ulteriori limitazioni.

"Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l'esito del monitoraggio periodico effettuato con i rappresentanti delle Regioni", ha sottolineato Conte in conferenza stampa, evidenziando che, al momento, non ci sono aree verdi perchè in tutto il Paese c'è comunque un rischio moderato.

"Già questa settimana porteremo in Consiglio dei Ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge per i ristori", ha poi annunciato Conte.