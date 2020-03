Ecco i lavori utili targati Regione

Assistere le persone anziane a domicilio o mantenere il verde pubblico. Potranno essere queste le occupazioni cui si dovranno dedicare i beneficiari del reddito di cittadinanza, come stabilito nel decreto ministeriale che definisce settori, caratteristiche e confini dei Puc, i progetti utili alla collettività per i soggetti che percepiscono il sussidio.

Questi progetti - che in Fvg riguardano circa 12.500 beneficiari - saranno avviati dai Comuni: chi non rispetterà l’obbligo di svolgere i Puc per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore settimanali, vedrà decadere il sussidio.

Accanto ai Puc legati al reddito di cittadinanza, in Fvg nel 2020 sono previsti finanziamenti alle pubbliche amministrazioni che presentano operazioni della durata di 6 mesi e con orario di lavoro di 32 ore settimanali per sostenere l’inserimento lavorativo a tempo determinato dei disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali.



Tre settori di intervento



Forza inclusiva

Sono i cosiddetti ‘lavori di pubblica utilità’ applicabili in tre settori di intervento. Il primo: valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche. Il secondo: custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle amministrazioni pubbliche. Infine, le attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo (accompagnamento degli ospiti all’interno delle Case di riposo per i diversi servizi, compagnia, raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta e molte altre mansioni).Ai lavori di pubblica utilità possono accedere donne di età superiore ai 50 anni e uomini sopra i 55, disoccupati da almeno 6 mesi, privi di ammortizzatori sociali o pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale.La misura offre un’opportunità occupazionale che punta a riconvertire chi è momentaneamente escluso dal mercato del lavoro, spesso a causa di crisi, ridimensionamenti o chiusure aziendali.Si tratta di uno strumento che ha un valore sociale importante e inclusivo, che si sviluppa lungo un arco temporale di 180 giorni, con un impiego a tempo parziale di 30 ore settimanali.“La Regione allo stato attuale ha stanziato 4 milioni di euro attinti dal Fondo sociale europeo per inserire nel progetto circa 210 disoccupati – spiega l’assessore Alessia Rosolen -, ma il fondo potrebbe essere rimpinguato in corso d’opera e le persone coinvolte potrebbero aumentare arrivando a 6 milioni di euro.”.Nell’anno in corso la nostra Regione, inoltre, avvierà i ‘cantieri di lavoro’, che rappresentano una misura propedeutica all’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati, in attività temporanee e straordinarie poste in essere da Comuni o loro forme associative, da svolgere in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani.