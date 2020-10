Ecco il Decreto Ristori, subito 5 miliardi di risorse

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto ristori, pacchetto di misure, in parte annunciate dal premier Giuseppe Conte dopo la firma del Dpcm del 25 ottobre.

"Vale complessivamente oltre 5 miliardi - ha detto il premier in conferenza stampa, assieme ai ministri Gualtieri e Patuanelli - che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie penalizzate dall'ultimo Dpcm", ricordando di aver firmato il decreto "solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c'erano. I ristori a fondo perduto - punto nevralgico del decreto - arriveranno in automatico, direttamente sul conto corrente con bonfico dell'Agenzia delle entrate. E' il modo più efficace fin qui sperimentato, confidiamo che a metà novembre chi aveva già aderito alla prima edizione potrà riceverlo, subito dopo anche gli altri".

"Un bar che aveva ottenuto 2mila euro, potrà ottenerne 3mila; un grande ristorante che ne aveva avuti 13mila ne riceverà fino a 27mila, mentre una piccola palestra che aveva ricevuto 2mila euro ne avrà 4mila", prosegue Conte citando alcuni esempi pratici.

Il premier ha poi elencato per punti le misure principali del Dl ristoro, ovvero credito d'imposta per gli affiti commerciali per ottobre, novembre e dicembre; esenzione della seconda rata Imu, in scadenza il 16 dicembre; la sospensione dei versamenti contributivi per novembre; mille euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonché gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera, tra quelle categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno; cento milioni per settore Horeca e filiera agricola, per cui cancelliamo il versamento dei contributi.

"Stiamo incontrando le categorie, ne sta venendo fuori un dialogo aperto e un approccio costruttivo. Non ci sfuggono i sacrifici e le difficoltà che sono chiamate ancora una volta a sostenere".

"Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, siamo in democrazia. Ma voglio chiarire che non abbiamo operato scelte indiscriminate. Non abbiamo chiuso attività che ritenevamo superflue. Per noi non ci sono attività di serie A e di serie B. Per evitare che la curva ci sfugga è indispensabile ridurre le principali occasioni di socialità. Solo in questo modo possiamo decongestionare i mezzi pubblici, evitare gli assembramenti, diradare le occasioni di contatto e alleggerire il sistema dei tracciamenti. Non possiamo illuderci che con una curva in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro, in palestra o al ristorante, senza timori. Se rispetteremo queste misure abbiamo buone speranze di affrontare dicembre con una buona serenità", prosegue Conte.

"In caso contrario, ci troveremo più avanti di fronte allo scenario di un nuovo lockdown generalizzato. Io ho detto che stiamo lavorando per evitarlo perchè non possiamo permettercelo. Queste misure sono necessarie per proteggere il sistema economico, produttivo e sociale ed evitare che venga danneggiato irreparabilmente. Per combattere il nemico comune, che sta mettendo in grande difficoltà tutta Europa e il resto del mondo, servono responsabilità, determinazione, coraggio e solidarietà", conclude il premier, dando la parola al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Il Dl Ristori "è contrassegnato da rapidità, semplicità ed efficacia", ha detto il ministro. "Il contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente a oltre 300.000 aziende che già lo hanno già avuto, e quindi contiamo per metà novembre di avere tutti bonifici effettuati da parte dell'Agenzia delle entrate. Ci sono le risorse per consentire la somministrazione di 2 milioni di tamponi nei mesi di novembre e dicembre".

"Mobilita una massa consistente di risorse, 5,4 miliardi in termini di indebitamento netto, 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare", ha spiegato Gualtieri.

Gli importi che saranno erogati sono "significativi", ha aggiunto il ministro dell'Economia. "L'importo medio per i ristoranti fino a 400.000 euro di fatturato - ha detto a titolo esemplificativo - è di 5.173 euro", per quelli fino a un milione di fatturato, 13.920 euro quelli fino a cinque milioni di fatturato e 25.000 euro per quelli oltre i cinque milioni. Per sale da concerto e teatri l'importo per la fascia più bassa sarà circa 5.000 euro, per quella media di circa 13.900 euro fino a 30.000 euro medi per i fatturati maggiori.

Il decreto ristori stanzia "2,4 miliardi per 460 mila soggetti", ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "Per i settori chiusi completamente come palestre, piscine, teatri, cinema, l'importo viene raddoppiato", ha aggiunto a proposito dei contributi a fondo perduto introdotti con il decreto ristori. "Molti ristoranti - ha detto - sono aperti solo la sera, perdono molto più di metà del loro introito, anche per questi dopo il confronto con le categorie abbiamo deciso di applicare il coefficiente del 200%. Il 150% andrà a bar pasticcerie, gelaterie".

"Ringrazio anche chi è sceso in piazza - ha detto Patuanelli - perchè dimostra la sua voglia di continuare a lavorare per il bene di questo Paese. Non ci sono settori di serie A e B: tutte le categorie si sono impegnate per garantire sicurezza. Dovevamo trovare una modalità per far arrivare subito sui conti correnti dei soldi veri. Il fondo perduto (l'articolo 25) è stata la cosa più rapida da implementare, ma con una logica di importi raddoppiati".

Per tutte le imprese "abbiamo garantito altre sei settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori quattro settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio", ha scritto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l'ok al decreto Ristori. Per le aziende interessate dal Dpcm è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre, fa sapere la ministra. Inoltre, aggiunge Catalfo, nel decreto sono previste "due nuove mensilità di Reddito di emergenza" per i "molti cittadini economicamente fragili e famiglie svantaggiate" che "stanno pagando un duro prezzo".

"Il nostro sforzo di tutte le misure che mettiamo in piedi è di non introdurre nuove tasse, stiamo facendo uno sforzo incredibile per non introdurre nuove tasse, già questo è un grande risultato. Vogliamo la pace sociale", ha ancora detto il presidente del Consiglio rispondendo a una domanda siulla possibilità di introdurre una patrimoniale.

Tra le misure, voucher per i biglietti degli spettacoli previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021 e saltati per le nuove restrizioni anti-Covid. Stop ai pignoramenti immobiliari fino alla fine dell'anno.

“Con un intervento rapido e puntuale il Governo ha mantenuto l'impegno preso con le categorie interessate dal Dpcm: è stato fatto uno sforzo anche per assicurare tempi certi e iter semplificati. Mille euro d'indennità per i lavoratori stagionali di turismo, spettacolo e altri prestatori d'opera, indennizzi a fondo perduto e stop ai contributi sul lavoro per le aziende colpite e una serie di altre norme a sollievo di chi ha sostenuto i sacrifici più pesanti. Non è la panacea ma è il segno che il Governo c'è e fa”. Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, in merito al pacchetto lavoro del decreto Ristori.