Ecco il nuovo Decreto Covid, aprile sarà senza zone gialle

Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo Decreto Covid, che regolerà le nostre vite fino al 30 aprile. Nonostante il duro braccio di ferro, in particolare con gli esponenti della Lega, che chiedevano più slancio nelle aperture, alla fine è prevalsa la linea della prudenza, che era già stata ampiamente anticipata dal premier Mario Draghi nella sua conferenza stampa della scorsa settimana. Tutta Italia, quindi, sarà colorata di rosso o arancione.

Il testo, in sostanza, prevede la proroga fino a fine aprile le disposizioni contenute nel Dpcm del 2 marzo. In particolare: l’applicazione, nelle zone gialle, delle misure della zona arancione; l'inserimento in zona rossa dei territori con un'incidenza superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata in ambito comunale.

Il decreto, però, prevede anche la possibilità di apportare modifiche, prima del 30 aprile, attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. E non mancano importanti novità in tema di scuola e vaccinazioni.

SCUOLA. Dal 7 al 30 aprile, sull’intero territorio nazionale, saranno garantite le lezioni in presenza per gli alunni più piccoli, quindi dai servizi educativi per l’infanzia fino alla prima media. Per i successivi gradi d'istruzione, invece, è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in fascia rossa le lezioni proseguono a distanza, garantendo, comunque, la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

VACCINI E PERSONALE SANITARIO. Il decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, e introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni o sospensione della retribuzione).

CONCORSI. Sono previste deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono, inoltre, modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.