Ecco il nuovo Dpcm, sarà un Natale 'blindato'

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato, come ormai consuetudine, il nuovo Dpcm - in vigore dal 4 dicembre - in conferenza stampa. “Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni ‘colorate’. Si sta rivelando efficace e ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, in modo adeguato e proporzionato. In un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l’Rt sotto 1. C’è stato un calo negli ultimi giorni degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri. Continuando così in prossimità delle feste tutte le regioni saranno gialle”.

“C’è un aspetto che non ci permette di abbassare la guardia. Se affrontassimo questo periodo con le misure da aree gialla, sarebbe un rischio troppo grande. Quindi abbiamo varato ulteriori restrizioni in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada è ancora lunga e dobbiamo scongiurare una terza ondata”, ha detto Conte, passando quindi a illustrare tutte le misure.

“Dal 21 dicembre al 6 gennaio, tutti gli spostamenti tra Regioni saranno vietati anche per raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio anche tra comuni. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma a capodanno sarà esteso dalle 22 alle 7. ci si potrà sempre spostare per necessità, lavoro e salute. Per necessità s’intende anche prestare assistenza a persone non autosufficienti. E’ sempre consentito il rientro nel comune di residenza o domicilio, quindi il ricongiungimento delle coppie”.

“Per chi rientra dall’estero è prevista la quarantena. Stessa misura anche per gli stranieri che verranno in Italia. Gli impianti saranno chiusi fino al 6 gennaio e dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno sospese anche le crociere”.

“Dal 7 gennaio riparte la scuola in presenza anche alle superiori. Sarà garantita per il 75% studenti. Previsti anche tavoli a livello provinciale per risolvere le criticità”.

“Bar e ristoranti saranno sempre aperti a pranzo, anche per le festività nelle zone gialle, mentre in quelle arancioni o rosse solo per asporto e consegna a domicilio”.

Arriviamo al tema più spinoso, quello di pranzi e cene in famiglia: “Non possiamo entrare nelle case, ma solo fare una forte raccomandazione, quella di non ricevere a casa persone non conviventi. E’ una cautela essenziale per proteggere i nostri cari”.

“Gli alberghi saranno aperti, ma il 31 dicembre saranno vietate cene o veglioni: i ristoranti saranno chiusi dalle 18 e sarà consentito solo il servizio in camera. I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21, ma i centri commerciali saranno chiusi nel weekend. Dall’8 dicembre scatterà l’extra cashback di Natale, che prevede il rimborso del 10% su tutti gli acquisti con carta. Vogliamo favorire i negozi di prossimità. Per usarlo bisognerà scaricare l’app Io”.

“Serve impegno e attenzione, dobbiamo attendere nuove cure e vaccino. Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma non meno sentito”.