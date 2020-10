Ecco il nuovo Dpcm, stretta su locali, palestre, cinema e teatri

Ecco il nuovo Dpcm, il 22esimo dall'inizio della pandemia, che arriva a una settimana di distanza dalle ultime misure restrittive. E' il premier Giuseppe Conte a illustrare il provvedimento. "I numeri n on ci possono lasciare indifferenti. La curva è in rapida crescita, la diffusione in tutti i territori e lo stress sul sistema sanitario hanno raggiunto livelli preoccupati. Il tasso Rt è all'1,5. Ieri abbiamo sfiorato i 20mila positivi. Numeri che rendono più difficile il tracciamento. Dobbiamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, per gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti".

"Dobbiamo garantire le cure e scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Dobbiamo tutelare la salute e preservare l'economia: vogliamo evitare di ritrovarci nella condizione di scegliere l'una o l'altra. Da qui le nuove misure, in vigore dalla mezzanotte fino al 24 novembre".

Bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno alle 18 tutti i giorni, weekend compresi, ma potranno lavorare per asporto. E' previsto un massimo di quattro persone al tavolo, salvo nuclei familiari più grandi. Sarà vietato consumare cibo o bevande in strada o nelle piazze dopo le 18.

Chiudo piscine, palestre, centri benessere e termali; stop anche agli impianti di risalita sulle piste da sci. Chiudono sale giochi, sale bingo, scommesse e da ballo; stop anche per i parchi giochi e divertimento. Chiudono teatri e cinema, "una decisione particolarmente difficile, tra le altre, perché sappiamo che il mondo della cultura è stato duramente colpito. Restano aperti i musei".

Non sono più consentiti festeggiamenti (ora c'era un massimo di 30 persone).

I convegni, i congressi e gli altri eventi saranno consentiti solo a distanza. Tutte le fiere, anche internazionali, sono sospese.

Per lo sport, sono sospese tutte le competizioni, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. Saranno consentiti gli allenamenti e l'attività di base, esclusi gli sport da contatto, fuori da palestre e piscine

"Per la scuola, è prevista la didattica a distanza per almeno il 75% alle superiori. Favoriamo lo smart working nella Pubblica amministrazione e lo raccomandiamo, per quanto possibile, anche nelle aziende private. In questo modo confidiamo di alleggerire l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici".

"Non abbiamo introdotto un coprifuoco", continua Conte. "Invitiamo tutti a muoversi solo per ragioni di lavoro, studio, salute e necessità. Raccomandiamo di non ricevere a casa persone che non fanno parte del nucleo familiare".

"E' un momento complesso. Nel Paese c'è stanchezza, rabbia a frustrazione. Mi rendo conto dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo, in particolare ad alcune categorie. Se io fossi dall'altra parte, anch'io penso che proverei rabbia. Ma mi sono preso l'impegno e sono già pronti indennizzi per chi sarà costretto a sospendere o a rallentare l'attività. Questo pomeriggio sentirò le associazioni di categorie. I ristori arriveranno con bonifico sul conto corrente dell'interessato. Sono previsti contributi a fondo perduto, credito d'imposta, sarà cancellata la seconda rata Imu; è confermata la cassa itegrazione. Sarà introdutto una nuova indennità per spettacolo, cultura, turismo, sport e misure di sostegno per la filiera agroalimentare".