Ecco il programma 2021 dell'Associazione Sindaci Emeriti

Approvato all'unanimità il programma di massima per il 2021 dell'attività dell'Associazione Sindaci Emeriti del Fvg. Considerata la pandemia in atto, i componenti del Consiglio direttivo, riuniti da remoto, hanno dato l'assenso a un intenso programma che prevede conferenze di formazione per giovani amministratori pubblici su tematiche di attualità per gli enti locali, tenute da esperti, un convegno sui nuovi assetti territoriali delle comunità locali in Fvg, con il coinvolgimento di amministratori regionali.

Prevista poi la ristampa del libro “I Sindaci del Friuli Venezia Giulia, dalla Costituente a oggi”, considerando che i volumi prodotti sono esauriti, in virtù della fornitura a tutti i Comuni, alle biblioteche civiche e a istituzioni pubbliche e private.

Il nuovo testo sarà aggiornato con i nuovi Sindaci e norme significative. L'esecutivo ha anche programmato incontri istituzionali di delegazioni di ex Sindaci e Sindaci emeriti dell’Arco alpino con la Valle D’Aosta, il Trentino e l’Alto Adige per un confronto di rapporti con le singole specialità. Sono previste pure visite culturali e storiche alle città di Trieste, Parma capitale della cultura 2021 e dell'Alpe Adria.